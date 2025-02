Risto E.J. Penttilä: Euroopan pakko katsoa faktoja silmiin – "Edessä pitkä kylmä sota"

Turmpin ja Putinin suunnitelma on Euroopalle kylmä suihku, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija.

– Vakava on tilanne, mutta yhtään yllätystä ei ole tänään kuultu.

Näin kuvailee tilannetta MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.

Torstaina kuultiin tarkempia tietoja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmasta Ukrainaan. Länsiliittolaisia on tyrmistyttänyt se, miten suunnitelma vaikuttaa suosivan Venäjää.

Penttilä sanoo olevansa hieman ihmeissään ihmisten tyrmistymisestä. Ukrainan jättäminen ulos Natosta, vanhojen rajojen unohtaminen ja Euroopan vastuuttaminen ovat hänen mielestään olleet selviä kaikille, jotka ovat seuranneet Trumpin ulkopolitiikkaa.

10:26 Näin Trumpin rauhansuunnitelmaan torstaina reagoitiin. Lähetyksessä on haastateltu myös Risto E.J. Penttilää.

Yllättävää on enemmänkin Yhdysvaltojen epädiplomaattisena nähty tapa edetä asiassa.

– Aikaisemmin olemme ajatelleet, että Yhdysvallat on sivistynyt suurvalta, joka käy neuvotteluja ja keskusteluja. Ja nyt se toimii kuten mikä tahansa suurvalta, joka sanoo, että näin nyt mennään eteenpäin.

– Tässä on enemmän sellaista nostalgiaa, että oi kun olisi se vanha kunnon Amerikka vielä, mutta sitä ei enää ole.

Ukraina samankaltaisessa tilanteessa kuin Suomi aikoinaan

Yhdysvallat on vakuuttanut pitävänsä Ukrainan ja Euroopan mukana neuvotteluissa.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth painotti torstaina useaan otteeseen, että myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on mukana neuvotteluissa.

Penttilä ei näe, että Ukrainalle tai Euroopalle annettaisiin kuitenkaan kovinkaan suurta sananvaltaa.

– Se tarkoittaa, että pidetään informoituna. Ehkä kerrotaan vähän etukäteen asioista, mutta on nyt käynyt selväksi, että päätöksentekijät tässä ovat Valkoisessa talossa ja Kremlissä.

Penttilä vertaa Ukrainan tilannetta vuoteen 1944, jolloin Suomen oli hyväksyttävä suurvalta-asetelman asettamat reunaehdot.

– Tältä se nyt näyttää. Vielä en usko, että Ukrainan tai Euroopan näkemykset syrjäytettäisiin kokonaan, mutta pääasialliset neuvottelijat ovat [Venäjän presidentti Vladimir] Putin ja Trump.

Herääkö Eurooppa kylmään suihkuun?

Euroopan rooli tulee korostumaan merkittävästi, ja esimerkiksi rauhanturvaaminen jäisi käytännössä täysin Euroopan vastuulle. Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei aio lähettää joukkojaan Ukrainaan rauhansopimuksen solmimisen jälkeen.

Mutta miten Eurooppa selviäisi tällaisesta tehtävästä?

– Huonosti, jos katsoo tämänhetkistä tilannetta. Meidän sotilaallinen kykymme ja taloudellinen valmiutemme on todella heikkoa. Kyllä tässä nyt tulee Euroopalle paikka, jossa meidän pitää ikään kuin aikuistua todella nopeasti.

Vaikka Eurooppa on tukenut Ukrainaa, eikä mielellään Venäjälle annettaisi mitään alueluovutuksia, sen epätodennäköisyys on kuitenkin tiedostettu jo pitkään, vaikka sitä ei olisi haluttu sanoa ääneen.

– Tässä on annettu kylmä suihku Euroopalle ja pakotettu nyt katsomaan näitä faktoja silmiin, ja ne faktat ei ole kauhean mukavia.

Penttilä kuitenkin muistuttaa, että tilanteessa on kuitenkin nähtävissä myös positiivisia asioita. On hyvä, jos kylmä suihku herättää Euroopan maat nostattamaan omia puolustusmenojaan, vaikka taloustilanne onkin huono.

– Kaikkialla on vaikeaa, mutta se on pakko tehdä. Tässä on edessä pitkä kylmä sota Venäjän kanssa.

Penttilä pitää tärkeimpänä sitä, ettei Ukrainan antautumisesta lähdetä neuvottelemaan. Nyt lähdetään neuvottelemaan siitä, että millä ehdoilla itsenäinen Ukraina voi mennä eteenpäin.

– Ja jos tässä jotain hyvää on nähtävissä niin se, että Ukrainaa ei olla jättämässä kuitenkaan yksin.