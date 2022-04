Tällaista "kiusantekoa" Venäjä kohdistaisi Suomeen Nato-hakemuksen jälkeen – katso Risto E.J. Penttilän tilannekatsaus

– Venäläiset ovat nyt raaempia koko ajan. Sunnuntai on perinteisesti ollut päivä, jolloin ukrainalaiset kerääntyvät toreille osoittamaan mieltään venäläisiä vastaan. Tänä viikonloppuna niitä on pantu todella raaoilla otteilla kuriin, Penttilä toteaa.

On arveltu että sota voisi kestää kuukausia – jopa vuosia.

– Kyllä vuosien mittainen konflikti on perus-skenaario, mutta ei pidä unohtaa kahta asiaa: voitonpäivä on yhä tulossa toukokuun 9. päivä. Siihen mennessä kyllä yritetään varmasti saada jonkinlaista läpimurtoa aikaiseksi, Penttilä arvioi.

– Toinen asia on se, että Venäjän sotilaallisessa hyökkäyksessä on nyt ensimmäistä kertaa painopiste. Nyt kun se painopiste on itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa, niin kyllä venäläisten toimet tulevat näin keskitettynä olemaan ankaria, Penttilä lisää.

Ukraina antaa näillä alueilla myös kovaa vastutusta.

– Tässä tulee yhdelle alueelle kohdistuvaa erittäin kovaa taistelua.

"Riski" Natoon liittymisestä kannattaisi ottaa

Siitä lähtien kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta, on puhuttu ettei Suomeen kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Palvelunestohyökkäyksiä on silti koettu täälläkin – muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin puheen aikana, jolloin ministeriöiden sivustot saivat osansa kiusanteosta. Hyökkäysten on arveltu liittyvän myös Suomen Nato-keskusteluun.

– Kiusanteko on hyvä termi. Mitään ei voida sulkea pois. Kun me menemme Natoon, menemme sinne omalla riskillä. Minun mielestäni se riski on sellainen, että se kannattaa ehdottomasti ottaa: Suomella on riittävän kova puolustus ja Venäjä on niin heikossa tilanteessa, että meidän tulee tämä riski ottaa, Penttilä arvioi.

– Mitä ne riskit tulevat sitten olemaan? Tämän tyyppisiä juuri: eli palvelunesto- tai muita kyberhyökkäyksiä. Myös suomalaisiin yrityksiin, jotka yhä toimivat Venäjällä, kohdistuu varmasti kiusantekoa, Penttilä pohtii.

Onko sotilaallinen isku mahdollinen?