Monican tytär muutti luteita kuhisevaan Hoas-asuntoon – ikävät yllätykset eivät loppuneet siihen: "Ei ole reilua, että rangaistaan viatonta"

Aguilar kertoo, että seuraavaksi he soittivat Hoasille, josta asuntoon tilattiin torjuntapalvelu. Äidin mukaan kului kuitenkin viikko ennen kuin paikalle saapui ketään.

"Ei näin voi elää"

Asunnon pitää olla tyhjä tammikuun loppuun mennessä. Huonekalut ja vaatteet on hävitettävä omalla kustannuksella. Rahallista hyvitystä kolmelta kuukaudelta maksetusta vuokrasta ja luteista aiheutuneista kuluista voi mahdollisesti saada myöhemmin, mutta päätöksessä voi mennä kuukausia. Tällä hetkellä tytär asuu perheensä kanssa.

– Jos ludeongelma ilmestyy, ei ole reilua, että rangaistaan viatonta. On heidän vikansa, ettei asialle tehty mitään.

Toimitusjohtaja: Viikon odottelu harvinaista

Asukkaan velvollisuus on paitsi ilmoittaa tuholaishavainnosta mahdollisimman nopeasti myös noudattaa torjuntayhtiön antamia ohjeita. Tämä on tärkeää torjuntojen onnistumiseksi ja tuholaisten leviämisen ehkäisemiseksi.

Jos asunnosta löytyy luteita pian muuttamisen jälkeen, on Tarhion mukaan vuokrasopimus mahdollista purkaa ja irtisanomisessa voidaan tietyissä tapauksissa joustaa myös myöhemmin. Säätiö voi maksaa vuokrahyvitystä ajalta, jolloin torjunnat ovat menossa. Hyvitysprosessin nopeus riippuu siitä, minkälaisia asioita selvityksessä tulee esille.

– Pyritään ihan lähiviikkoina saamaan se vastaus. Selkeät asiat tulevat varmasti paljon nopeammin käsiteltyä. Mutta jos on avoimia asioita tai erilaisia näkemyksiä niin silloin se voi tuoda viivettä, Tarhio sanoo.

Milloin luteista pitää kertoa naapureille?

Tarhio kertoo, että päätöksen naapureiden tiedottamisesta tekee torjunta-alan yhteistyökumppani ja päätös on aina tapauskohtainen. Jos on syytä epäillä, että luteet ovat levinneet muihinkin asuntoihin, tarvittavat asunnot kartoitetaan. Mikäli havaintoa ei ole vielä varmistettu, ei asiasta asukkaille tiedoteta, jottei se aiheuttaisi turhaa huolta.

Ludehavainnot ovat yleistyneet Suomessa

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Hoasia kritisoidaan huonoista asuinolosuhteista ja asuntojen ludeongelmista. Tarhion mukaan Hoasin kiinteistökantaa on uudistettu ja perusparannettu ja huonoimmassa kunnossa olevista kohteista on luovuttu. Lisäksi säätiöllä on laajat yhteistyöverkostot tämän tapaisten ongelmien hoitamiseen.