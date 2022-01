Hoas lupasi Simolle vuokra-asunnon olevan siisti ja maalattu – sotkuinen totuus paljastui muuttokuormaa viedessä: "Ei voi olla todellista"

Asunnon näkeminen ei ollut pyynnöstä huolimatta mahdollista ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Hoasilta vakuuteltiin, että asunto on varmasti kunnossa. Simo hyväksyi sen, sillä pohjapiirustus vaikutti hänen mielestään sopivalta.

Simo kertoo MTV Uutisille ihmetelleensä, miksi hänelle on ensin kerrottu asunnon hyvästä kunnosta, mutta nyt ilmoitetaan korjaustarpeista. Simon mukaan Hoas vastasi, että mitään korjauksia ei ole pakko tehdä, mikäli asukas ei sitä halua. Hoasin mukaan korjaukset eivät kuitenkaan haittaa asumista.

Naapuri kertoi hajuongelmista

"Kertomani asiat kiellettiin"

Simolla oli mahdollisuus vaatia korvauksia huollon sähköpostiosoitteen kautta, josta hänelle suoriltaan kerrottiin, ettei korvausvaatimuksiin ole perusteita, sillä asunto on ollut täysin kunnossa. Simo oli yhteydessä myös terveysviranomaiseen, mutta asunnon arviointi olisi vaatinut häneltä kolmen kuukauden asumista asunnossa.

Hoasin muuttotarkastukset ovat neuvovia

Tarkastus on Lindholmin mukaan neuvova eli asukkaan tehtävä on itse tehdä tarvittavat siivoukset, jotta asunto on siinä kunnossa, ettei jälkihuomautuksia tarvita. Muuttotarkastuksen ohessa katsotaan tarvittavat tekniset korjaukset eli esimerkiksi seinien maalaus. Korjaukset Hoas tekee ennen seuraavan asukkaan muuttoa.