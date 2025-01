Älä tee tätä mokaa, jos epäilet kodissasi lymyilevän luteita: "Hankala lähteä tekemään töitä"

Miten pitää toimia, jos epäilee luteiden majailevan kodissaan?

Loman jälkeen kukaan ei halua löytää matkatavaroistaan luteita. Koronavuosien jälkeen matkailun taas yleistyttyä seinäluteet ovat niin ikään yleistyneet ja työllistävät paljon tuholaistorjujia.

– Kyllä viikoittain on useita kohteita, joiden parissa töitä tehdään. On tosiaankin yleistynyt, kertoo yrittäjä Sanna Oinonen Tuholaistorjunta Täystuho Oy:stä Viiden jälkeen -ohjelmassa. Voit katsoa haastattelun alla olevalta videolta!

10:00 Mitä hotellihuoneessa kannattaa tehdä ensimmäisenä luteiden löytämiseksi?

Mitä haittaa seinäluteista on? Oinosen mukaan luteiden ei ole Suomessa todettu levittävän tauteja, mutta muuta ongelmaa ötököistä on.

– Kosmeettinen haitta on tietysti, ja henkinen haitta, ne aika paljon stressiä aiheuttaavat. Ja toki voi tulla ihan puremajälkiä: jos on allerginen, voi tulla rajujakin reaktioita.

Maltti on valttia, kun luulet nähneesi luteen

Mitä pitää tehdä ensimmäisenä lutikkahavainnon jälkeen? Oinosen mukaan ensin pitäisi saada havainto varmistettua.

– Monesti lähdetään tekemään toimenpiteitä niin, ettei oikein vielä tiedetä edes, että mistä on kyse, ja sitten helposti mennään metsään. Eli ei lähdetä siinä kohti hutkimaan, Oinonen sanoo.

Millä tavalla asukas saattaa mokata lutikkahavainnosta pelästyttyään?

– Esimerkiksi meidät aika monesti kutsutaan paikalle, kun on jo vaikka hävitetty kaikki huonekalut. Silloin tietysti meidän on hankala lähteä tekemään töitä. Ei ole enää mitään, mitä havainnoida, koska kaikki on jo siivottu ja viety pois. Emme tavallaan edes tiedä, oliko siellä edes luteita vai ei.

Oinonen kuuluttaakin maltin perään.

– Se tilanne ei päivässä eikä kahdessa karkaa mihinkään, ja maltilla saadaan sitten ne oikeat toimenpiiteet ja paremmat tulokset.

Apua voi kysyä ammattilaiselta, joka kertoo, millaisia toimenpiteitä asukas voi itse tehdä ja missä vaiheessa täytyy turvautua ammattilaisen apuun enemmänkin.

Lude ryömii esiin, kun nukut

Oinonen kuvailee seinäludetta vikkeläksi, ryömiväksi ja siivettömäksi hyönteiseksi, joka pyrkii viettämään aikaansa siellä, missä ihmisetkin.

– Eli ihan sohva, sänky, nojatuolit, pehmustetut kalusteet ovat se kaikkein suurin riski.

Luteet ryömivät esiin, kun ihminen on unten mailla.

– Kun ihminen nukkuu sitä syvintä untaan ja on eniten paikallaan, niin yleensä siinä vaiheessa tulee esiin.

Yllä olevalla videolla käydään tutustumassa vantaalaisyritykseen, joka pakastaa matkalaukut tuholaisten tuhoamiseksi. Entä toimiiko saunottaminen? Mitä virhettä ei kannata tehdä, jos epäilee, että matkalaukussa piilee luteita? Katso koko haastattelu!