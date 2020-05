Luteet tekivät Sadun ja hänen 2-vuotiaan tyttärensä elämästä kärsimystä: Menetti yli 3000 euroa, koska myrkytykset eivät tepsineet – "Jouduin nukkumaan autossakin"

– Tammikuun alussa lääkäri epäili, että kyse on allergiasta. Myöhemmin laikkuja ja puremia alkoi ilmestyä myös tyttäreni iholle, Satu kertoo.

Myrkytykset eivät tepsineet

– Pikkutyttöni jalat ja kädet olivat täynnä puremia. Lähetin niistä välittömästi kuvia eteenpäin, että elukoita on asunnossa edelleen.

"Rahaa on mennyt yli kolmetuhatta euroa"

Satu kertoo, että hänellä on mennyt ludeongelman vuoksi todella paljon rahaa, sillä vaikka vuokranantajataho maksoi myrkytykset, niin menoja kertyi.

– Nopeasti arvioituna rahaa on mennyt yli kolmetuhatta euroa. Jouduin lainaamaan rahaa muilta, koska minulle ei ole tuloja, hän sanoo.

"Jouduin nukkumaan autossakin yön"

– Itsehän näistä vielä selviäisi, mutta kun on pieni lapsi mukana, ja hän kärsii myös, Satu harmittelee.

Uusi asunto on etsinnässä, mutta mitään ei ole vielä löytynyt.

Satu kokee, että tilanne on ollut hänen mielestään kohtuuton vuokranantajan taholta, ja hän toivoo edelleen saavansa jotain hyvityksiä.

Näin seurakuntayhtymä vastaa

Satu on pyytänyt Helsingin seurakuntayhtymää palauttamaa hänelle osan maksetuista vuokrista, koska hän ei ole voinut asua asunnossaan. Hän ei kuitenkaan ole saanut rahaa takaisin.

Helsingin seurakuntayhtymän asuttamistoiminnan koordinaattori erityisdiakonia Ulla Hännikäinen kertoo, että heidän asunnoissaan on kyllä ollut luteita, mutta kaikki tiedossa olevat tapaukset on hoidettu myrkytyksillä tai lämpökäsittelyillä.

Hännikäinen sanoo, että heidän käyttämänsä tuholaistorjuntafirman ohjeiden mukaan maksimi varoaika myrkytyksen jälkeen on viisi tuntia.

– Emme ole sen vuoksi antaneet vuokranalennusta, koska varoaika on vain viisi tuntia myrkytyksen jälkeen. Eli se on se aika minkä asunto on asuinkelvoton. Sen jälkeen siellä voi olla, Hännikäinen sanoo.