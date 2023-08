Suuri osa ihmisistä kokee työnsä olevan merkityksetöntä – näillä aloilla puurtaminen tuntuu turhimmalta

Zürichin yliopiston tutkimuksen mukaan suuri osa ihmisistä kokee työnsä merkityksettömäksi. Moni uskoi ammattinsa olevan sosiaalisesti hyödytön. Tutkimus julkaistiin Work Employment and Society -lehdessä.

Onko "paskaduuneja" olemassa?

Amerikkalainen antropologi David Graeber väitti jo 2013, että suuri osa ammateista on itse asiassa "hevonkukkua" ja täysin hyödyttömiä. Aiheesta kirjankin kirjoittaneen Graeberin mukaan jopa 60 prosenttia ihmisistä on niin sanotussa paskaduunissa.

Graeberin mukaan paskatyö on palkkatyötä, joka on "niin täysin turhaa, tarpeetonta tai haitallista, ettei edes työntekijä voi perustella sen olemassaoloa, vaikka kokeekin työehtojen mukaisesti velvollisuudekseen teeskennellä, ettei työ ole turhaa".

Tutkimuksessa sosiologi Simon Walo analysoi dataa noin 1800 amerikkalaiselta, jotka tekivät 21 erilaista työtä. Tiedot oli kerätty 2015. Henkilöiltä kysyttiin esimerkiksi, kokivatko he työnsä vaikuttavan positiivisesti yhteiskuntaan, tai tuntuiko työ hyödylliseltä.

Näillä aloilla työ tuntui turhalta

Työn turhuus "riippuu monesta tekijästä"

– Työntekijän arvio siitä, onko työ sosiaalisesti turhaa, on hyvin monimutkainen asia, Walo korostaa tiedotteessa .

Teoriaa "paskaduuneista" on kyseenalaistettu

Paskatyöteoriallaan otsikoihin päässyt Graeber menehtyi 2020. Hänen teoriaansa turhista ammateista on sittemmin kyseenalaistettu muiltakin tahoilta.

– "Paskatyöteoriassa" on jotakin tenhoavaa. Moni on tehnyt näitä töitä jossakin vaiheessa elämäänsä, ja se voi selittää, miksi Garberin teos on niin monille ihmisille samaistuttava. Hänen teoriansa ei kuitenkaan perustu mihinkään luotettavaan empiiriseen tietoon, Cambridgen yliopiston Magdalena Soffia kommentoi.