Eläkeikää pitää nostaa nopeasti vähintään 70 vuoteen ja mieluummin sitä korkeammalle, toteaa professori.
Vuoden 1971 jälkeen syntyneillä eläkeikä voisi olla 71–73 vuotta, toteaa MTV Uutisille taloustieteen professori Janne Tukiainen Turun yliopistosta.
– Tämä uudistus parantaisi merkittävästi julkista taloutta ja huoltosuhdetta.
Tarkemmin ottaen Tukiainen nostaisi eläkeikää seuraavanlaisesti:
Vuonna 1956–59 syntyneillä eläkkeellesiirtymisikä olisi 68 vuotta, vuonna 1960–70 syntyneillä 70 vuotta ja vuonna 1971 ja sen jälkeen syntyneillä eläkkeellesiirtymisikä olisi 71–73 vuotta.
Arviot riippuvat siitä, miten eliniän odote ja työkykytilanne kehittyvät.