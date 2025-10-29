Muuttohaluja selittää Suomen vaikea työllisyystilanne.

Työttömyyskassa YTK:n jäsenkyselyn mukaan reilu kolmannes 18–34-vuotiaista on harkinnut muuttamista Suomesta ulkomaille työn perässä.

Myös 35–54-vuotiaissa lähes 30 prosenttia vastaajista harkitsee työn perässä muuttamista.

Toimialoista eniten maastamuuttoa harkitaan kulttuuri-, taide- ja viihdealalla sekä tutkimus-, kehittämis- ja konsulttipalveluissa. Seuraavaksi eniten työn perässä lähtemistä harkitaan viestintäalalla ja ict-alalla.

Työttömistä joka neljäs kertoi kyselyssä harkinneensa muuttamista ulkomaille työn perässä. Myös kokoaikatyötä tekevistä näin kertoi hieman alle viidesosa.