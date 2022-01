Päihdelääkäri: Huumekuolemia neljä viikossa – "He ovat aina jonkun lapsia"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Simojoen mukaan yliannostuskuolemat ovat vasta jäävuoren huippu, joka kertoo kylmää kieltään siitä, että Suomessa on epäonnistuttu huumeita käyttävien hoidossa ja palveluissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi tänään mallin, jonka avulla huumekuolemat olisi tarkoitus saada Suomessa laskuun. Huumekuolemien määrä on kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Simojoki: Huumeongelmaiset osa yhteiskuntaamme

Yksi mallin ehdotuksista on kokeilla huumeiden valvottujen käyttötilojen käyttöä. Simojoen mukaan käyttöhuone tavoittaisi juuri heitä, joilla on suuri riski yliannostukseen. Näitä ihmisiä ovat palveluiden ulkopuolella olevia, suonensisäisesti paljon erilaisia aineita käyttävät ihmiset. Käyttötiloissa he pääsisivät palveluiden päihdepiiriin.