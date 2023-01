Toyotalla olisi mahdollisuus taktikoida Kalle Rovanperän eduksi – näin kommentoi Jari-Matti Latvala

– Emme lähde siihen. Onhan se totta, että sellainen mahdollisuus on, mutta emme halua sitä. Olemme aiempina kausinakin puhuneet, että taistelun pitää olla rehellistä, tallipomo perusteli MTV Urheilulle.

Toyota on tosiaan pitänyt tiukasti kiinni siitä ohjenuorasta, ettei se käytä tallimääräyksiä. Ainoa poikkeus oli vuoden 2021 Monzan MM-ralli, jossa Rovanperälle annettiin tehtäväksi körötellä varmistellen kisa läpi, jotta Toyota saisi tiimimestaruuden – ja tämäkin siksi, että Ogier ja Elfyn Evans saisivat ajaa vapaasti keskenään kuljettajien maailmanmestaruudesta.

”Veikkaan, että Kalle hyökkää”

Näistä asetelmista Rovanperän on hyvä lähteä sunnuntain pikataipaleille.

– Kalle on ajanut hyvin, vaikka välillä mentiin riskien rajoilla. Hän on pystynyt hyvin pitämään Neuvillen takana, vaikka Neuville on voittanut täällä vuonna 2020, Latvala kehaisi Toyota-tähteä.