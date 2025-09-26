Rallin MM-sarjaan on jo ensi kaudeksi tekeillä uusi lepoaikasääntö.

– Toisinaan minusta tuntuu siltä, että meitä kuljettajia kohdelllaan show'n vuoksi kuin eläimiä.

Ott Tänakin kommentti toukokuussa ajetun Portugalin MM-rallin jälkeen oli hätkähdyttävä. Kisan aikataulu oli tuolloin äärimmäisen vaativa, ja niin kuljettajat kuin kartanlukijat puhuivat siitä kriittiseen sävyyn jo ennen kisaa ja vielä sen aikanakin.

Liikkeelle lähdettiin joka aamu heti kuuden jälkeen – tosin herätys oli jo huomattavasti aiemmin – ja auton sai perjantaina ja lauantaina sammuttaa päivän päätteeksi vasta reilua kellonympärystä myöhemmin. Tämän jälkeen kuljettajat tekivät vielä pr-töitä huoltoalueella ja osa saattoi vielä katsoa hotellihuoneessa videoita seuraavaa päivää silmällä pitäen.

Kansainvälinen autoliitto (FIA), MM-sarjan kaupallisten oikeuksien haltija ja kilpailijat ovat sittemmin laatineet yhteistyössä esityksen, josta keskusteltiin perusteellisesti FIAn alaisen MM-rallikomission kokouksessa maanantaina 22. syyskuuta. Ehdotuksessa esitettiin, että MM-ralleissa tulisi varmistaa kilpailupaikalla työskenteleville riittävä palautumisaika kilpailullisten osuuksien eli käytännössä ajopäivien välissä.

– Tavoitteena on parantaa rallien yhdenmukaisuutta ja luoda turvallisemmat työolosuhteet tapahtumat mahdollistaville autokunnille, toimihenkilöille ja vapaaehtoisille, FIAn tiedotteessa todetaan.

Ehdotus sai periaatteellisen hyväksynnän, ja siitä laaditaan parhaillaan tarkennettua versiota, jonka hyväksynnästä suoritetaan tulevien viikkojen aikana virallinen äänestys. Lopullisen hyväksynnän jälkeen päivitys otetaan käyttöön urheilusääntöjen liitteenä ensi kaudesta alkaen.