Adrien Fourmaux toivoo Hyundain harkitsevan tarkkaan, millä autolla talli lähtee lokakuun puolivälissä Keski-Euroopan MM-ralliin.

Kauden kolmanneksi viimeinen osakilpailu ajetaan Saksan, Itävallan ja Tšekin asfalttiteillä. Kisa päättää toukokuussa alkaneen seitsemän osakilpailun mittaisen soraputken.

Hyundain tapauksessa paluu asfaltille mietityttää erityisesti siksi, että talli oli viimeksi huhtikuussa Kanariansaarilla täysin hukassa. Toyota nappasi tuolloin ylivoimaisen Kalle Rovanperän johdattamana neloisvoiton. Sijoille viisi, kuusi ja seitsemän jätetyt Hyundai-kuljettajat eivät ajaneet viikonlopun aikana ainuttakaan pohja-aikaa.

Viidenneksi sijoittunut Fourmaux jäi parhaana Hyundai-kuljettajana pohja-ajasta keskimäärin 0,47 sekuntia kilometrillä. Tässä valossa kyseessä oli Hyundaille koko kauden toistaiseksi heikoin kilpailu.

Hyundai ajatti Kanarialla uutta, isosti päivitettyä autoaan, joka oli ollut käytössä ensi kertaa helmikuussa Ruotsissa. Fourmaux toivoo, että talli tekisi nyt perusteellisen vertailun uuden ja vanhan auton vauhdista asfaltilla.

– Meidän tulee olla varmoja, että vuoden 2025 auto on vuoden 2024 autoa nopeampi, Fourmaux sanoi Dirtfishille.

– On ajettava peräkkäiset testit ja otettava sitten (Keski-Eurooppaan) autoista nopeampi.

Täksi kaudeksi Hyundaille siirtynyt Fourmaux ei alun perinkään pitänyt vanhaa autoa ollenkaan niin huonona kuin mitä ennakkotiedot kertoivat.

– Kuulin, että sitä on vaikea ajaa ja perä lähtee helposti irti. Tein viime vuoden lopulla ajamassani testikisassa joitain säätömuutoksia, ja sen jälkeen minusta tuntui todella hyvältä Monte Carlossa. Se oli ensimmäinen rallini sillä autolla, ja sillä voitettiin viime vuonna Keski-Euroopassa. Kun sitten menimme (uudella autolla) Kanarialle, emme päässeet mihinkään.

– Meidän täytyy ottaa huomioon se, että 2024 vuoden auto oli todella hyvä asfaltilla.

Fourmaux sijoittui vuoden 2024 autolla kolmanneksi tammikuisessa Monte Carlo -rallissa.

Hyundain panokset loppukautta silmällä pitäen eivät ole järin suuret.

Kuljettajien MM-pisteissä tallin paras kuljettaja on neljäntenä oleva Ott Tänak, joka on pudonnut 43 pisteen päähän sarjaa johtavasta Sebastien Ogierista. Hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville on Tänakin perässä viidentenä 58 pisteen päässä Ogierista. Pisteitä on jaossa vielä 105.

Valmistajissa Hyundain takamatka Toyotaan nähden on 125 pistettä, kun otettavissa on 180 pistettä.