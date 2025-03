Kommentti: FIAn järjettömyys tiivistyi MM-rallitähden mokaan – kattojärjestöllä käsittämätön kaksoisstandardi

Kenian MM-rallissa nähtiin jo varhaisessa vaiheessa vastaansanomaton syy siihen, miksi Kansainvälisen autoliiton (FIAn) kuljettajille asettama suukapula on täysin järjetön, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

MM-rallitähdet ilmoittivat Safari-rallin alla, etteivät he antaisi erikoiskokeiden maalissa lausuntoja kuin korkeintaan omalla äidinkielellään. Tarkoituksena oli painostaa FIA vuoropuheluun tälle kaudelle asetetusta niin sanotusta kiroilukiellosta.

Adrien Fourmaux’lle Ruotsissa langetetun 10 000 euron sakon valossa kielto tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät kuljettajat saa erikoiskokeiden jälkeisissä haastatteluissa kiroilla tai ylipäätään arvostella esimerkiksi kisajärjestäjää, rengasvalmistajaa tai kattojärjestöä julkisesti.

Kuljettajat pitivät tällaista painostuskeinoa välttämättömänä mitä ilmeisimmin siksi, ettei heidän alkuperäinen tiedotteensa asiaa koskien saanut FIAn suunnalta minkäänlaista vastakaikua moneen viikkoon.

Puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem keksi lopulta lähettää kuljettajille viestin vasta kymmenen minuuttia ennen Kenian MM-rallin testierikoiskokeen alkua.

FIAn rangaistuskäytäntöä on kyseenalaistettu alusta alkaen erityisesti siksi, että rallissa haastatteluita tehdään täysin muista lajeista poikkeavasti eli välittömästi ajosuorituksen päätyttyä. Jos on joskus päässyt istumaan ralliauton kyydissä, tietää hyvin, minkälainen adrenaliinivyöry on päällä turvavöiden löystyessä.

Asiaa alleviivasi erinomaisella tavalla jo perjantain ensimmäinen, yli 30 kilometrin mittainen erikoiskoe, jonka maalissa MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans alkoi epähuomiossa vastaamaan hänelle esitettyyn kysymykseen. Muutaman sanan jälkeen Evans tajusi virheensä ja vaikeni pienen hymynkareen saattelemana.

Kun on juuri istunut 26 minuuttia penkin ja ratin välissä äärimmäisen keskittyneenä, suun eteen työnnettyyn mikrofoniin alkaa helposti puhua juuri sitä, mitä mieleen siinä hetkessä sattuu tulemaan. Se ei ole millään tavalla pahansuopaa vaan ainoastaan inhimillistä.

FIA on luvannut käydä tilanteesta keskustelua kuljettajien kanssa Kenian MM-rallin jälkeen. Siksi protesti jatkuu edelleen, ja kommentteja on viikonlopun edetessä kuultu erikoiskokeiden päätteeksi vain harvakseltaan ja silloinkin siis pääosin kuljettajien omalla äidinkielellä.

Vaikka julkisuudessa puhutaan kiroilukiellosta, kuljettajat korostavat, ettei juuri kirosanojen hyväksyminen ole heidän näkökulmastaan asian pihvi, vaan se, että rikkomus ja seuraamus eivät ole minkäänlaisessa suhteessa keskenään.

Ja tuskin sekään varsinaisesti auttaa asiaa, ettei erikoiskokeelta toiselle henkensa peliin lyövillä kuljettajilla ole FIAn mielestä ylipäätään oikeutta tuoda ilmi kokemiaan epäkohtia edes turvallisuutta koskien.

Kaiken lisäksi FIAlla näkyy olevan erilaiset standardit eri sarjojen välillä. F1:ssä nimittäin FIAn tuomaristo kävi kuljettajien kanssa keskustelun asiasta jo ennen kauden ensimmäistä osakilpailua, ja rajanveto oli jotain ihan muuta kuin rallissa.

Autosportin mukaan F1-kuljettajille oli kerrottu, että lausuntoja ollaan valmiita katsomaan läpi sormien, jos ne annetaan ”in the heat of the moment” eli hetken mielijohteesta kesken kilpailutilanteen, kunhan lausunto ei loukkaa ketään muuta.

Virallisissa lehdistötilaisuuksissa sekä tv- ja muissa haastatteluissa linja on huomattavasti tiukempi.

Voisi kuvitella, että jotain tämänsuuntaista sopii odottaa rallin MM-sarjaankin, kun kausi Kenian jälkeen jatkuu Kanariansaarilla huhtikuun lopussa – jos siis FIAn suunnalla asioista päättävillä tahoilla on vähänkin järkeä päässä.

Tosin, valitettavaa kyllä, kattojärjestön maineen ja historian tuntien sekään ei aina tunnu olevan asianlaita.

Vai mistä muustakaan se kertoo, että tälle kaudelle langetettua kieltoa perusteltiin esimerkiksi FIAn maineen suojelemisella, kun loppujen lopuksi se on kerta toisensa jälkeen – nytkin – FIA itse, joka omaa kilpeään kolhii.