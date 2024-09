Kommentti: FIA pitää päätähtiään pilkkanaan - kohutussa MM-ralliratkaisussa käsittämätön yksityiskohta

LUE MYÖS: Sébastien Ogierille ehdollinen jättisakko

Hyundain Thierry Neuvillen lähimpänä uhkaajana Kreikan MM-ralliin matkannut Ogier oli perjantaiaamuna Ano Pavlianin erikoiskokeen maalissa pahalla päällä.

Ogier oli juuri tyrmännyt edellään lähteneen Neuvillen 22,47 kilometrin mittaisella pätkällä 10,3 sekunnilla – 0,46 sekuntia kilometriä on näistä lähtökohdista ikuisuus – kun Rally TV:n haastattelija Molly Pettit toivotti rallin ensimmäisen erikoiskokeen maalissa hyvät huomenet. Norjalaistoimittaja teki tilanteen välittömästi selväksi Ogierille ja ihasteli vielä perään tämän suoritusta.

– Joo, tämä oli hyvä pätkä meiltä, mutta on ärsyttävää nähdä, ettei tämä laji koskaan opi. Tiesimme, että ilmassa tulee olemaan (edellä ajavan auton nostamaa) pölyä, ja sitä on. Ei, he sanoivat ei. Mitä teillä liikkuu päässänne? Ogier meuhkasi ja katsoi suoraan kameraan.

– Ei mitään. Tämä on hullua.

Terveiset oli osoitettu FIAn tuomaristolle, jolta Ogier ja muut kuljettajat sekä ainakin Toyotan urheilujohtaja Kaj Lindström olivat viimeistään torstain testi-ek:n jälkeen pyytäneet perjantaiaamulle neljän minuutin lähtövälejä kolmen minuutin sijaan. Vastaavia pyyntöjä esitetään kuivissa olosuhteissa varsin usein, ja monesti nämä pyynnöt myös hyväksytään.

Kyse on turvallisuudesta.

– Vaarallistahan se on. On aamuaurinko, joka paistaa matalalta, ja siihen tuo pölypilvi, niin se on ihan karmeaa ajaa siinä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoi Ogierin kommentit kuultuaan.

Lähtöväli nostettiin neljään minuuttiin heti toiselle erikoiskokeelle, ja sen jälkeisessä haastattelussa Ogier lausui kiitokset tuomaristolle.

Tämän jälkeen asia unohtui kaikilta ulkopuolisilta 57 tunnin ajaksi, kunnes sunnuntai-iltana, nelisen tuntia rallin päättymisen jälkeen kerrottiin tuomariston langettaneen Ogierille 30 000 euron ehdollisen sakon edellä mainitusta haastattelusta. Sakko menee perintään, jos Ogier syyllistyy vastaavaan rikkomukseen 8. syyskuuta 2026 mennessä.

Rikkomus oli se, että Ogierin kommentteja pidettiin ”vahingollisina FIAlle ja sen työntekijöille sekä paikallisen järjestäjäorganisaation työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka tekevät työtä katsojien, kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvallisuuden eteen”.

Tuomariston ratkaisussa korostettiin Ogierin esikuva-asemaa sekä hänen ja muiden kuljettajien allekirjoittamaa lomaketta, jossa luvataan pidättäytyä sellaisista julkisista kannanotoista, jotka heikentävät FIAn imagoa. Erityismaininnan sai lisäksi FIAn viime vuonna käynnistämä verkkohäirinnän vastainen kampanja, jonka tarkoituksena on alleviivata urheilun asemaa avoimena ja muita kunnioittavana yhteisönä.

Rusinat pullasta

Todettakoon tässä kohtaa, että Ogier olisi voinut esittää mielipiteensä asiallisemminkin. Esimerkin tarjosi tallikaveri Takamoto Katsuta noin 12 minuuttia Ogierin purkauksen jälkeen.

– Oli typerä päätös, että emme saneet neljää minuuttia. Montako kertaa meidän täytyy toistaa sama asia? Katsuta kyseli avaus-ek:n maalissa.

Asiasisältö oli täysin sama kuin Ogierilla, sillä erotuksella, että Katsuta kritisoi tehtyä päätöstä, ei varsinaisesti sen tekijöitä.

Silti tuomariston Ogierille langettama tuomio oli järjetön.

Kuljettajat ovat velvollisia pysähtymään erikoiskokeiden jälkeisiin haastatteluihin, ja jokainen, joka on joskus ollut ralliauton kyydissä, tietää, ettei adrenaliinipiikki ole vielä siinä kohtaa tasaantunut.

FIA ei voi vain poimia rusinoita pullasta. Jos kommentteja tässä tilanteessa kerta halutaan, silloin on hyväksyttävä, että rapatessa roiskuu – joskus myös omille jaloille.

Ja jos vaarana on, että sanomisista aletaan lätkiä tällaisia seuraamuksia, vaarana on, että kukaan ei pian sano enää yhtään mitään.

Asiatonta käytöstä ei tietenkään tule sietää, mutta kipeästi uutta yleisöä kaipaavan lajin kuvittelisi ymmärtävän, että värikkäät persoonat myyvät huomattavasti paremmin kuin tasauspyörästön lukot tai iskareiden klikit.

Ja jos Ogierin lausunto todella oli FIAn kannalta vahingollinen, mikseivät Neuvillen kommentit lauantaipäivän päättäneestä yleisöerikoiskokeesta jääneet samaan seulaan?

– Vuonna 2022 avasimme rallin valtavalla (Ateenan olympia)stadionilla ja jättiyleisön edessä. Tunnelma oli mahtava. Nyt meillä on lähtöseremoniat parkkipaikalla (Lamian huoltoalueella) ja pätkä moottoritien parkkipaikalla. Tätä on vaikea käsittää, mutta toisaalta tämä näyttää, mikä status koko sarjalla on. Mielestäni MM-rallin kaltaisella, FIAn tukemalla mestaruussarjalla pitäisi olla sellaiset avajaiset kuin pari vuotta sitten täydellä stadionilla. Sitä rallin MM-sarja tarvitsee. Jos sellaisia ei pystytä enää järjestämään, taso on todella alhaalla, Neuville sanoi rallit.fi-sivuston mukaan.

FIAn alkuperäinen päätös olla antamatta neljän minuutin lähtövälejä menee samaan sarjaan. Sehän osoitti FIAn laiminlyöneen yhden tärkeimmistä tehtävistään eli turvallisuuden varmistamisen, mikä ei voi olla kovin hyvää pr:ää.

Kenen ehdoilla?

Runsaasti keskustelua herättänyt tuomariston päätös oli kaikesta erikoisuudestaan huolimatta hyvin paljon FIAn näköinen. Kattojärjestö on vuosien saatossa tullut suorastaan tunnetuksi siitä, että se mieluummin panee asiat muiden syyksi kuin myöntää kiltisti ja rehdisti oman virheensä.

Formula ykkösissä oltiin kolme vuotta sitten valmiita kirjoittamaan lajihistoriakin uusiksi joustamalla Abu Dhabissa ajetussa päätösosakilpailussa omista säännöistä, ettei vain näytettäisi hölmöiltä. Ja loppujen lopuksi siltä näytettiin vain entistäkin enemmän.

Tähän liittyen Kreikassa tehtyyn Ogier-päätökseen kätkeytyi vielä yksi täysin käsittämätön yksityiskohta.

Tuomariston julkaiseman asiakirjan mukaan Ogierin ja Lindströmin kuuleminen järjestettiin lauantaina 7. syyskuuta 2024 kello 23 eli lähes 39 tuntia sen jälkeen, kun Ogier oli antanut ensimmäisen ek:n jälkeiset kommenttinsa.

Tuomarihuoneeseen astellessaan Ogier oli viettänyt yli 15 tuntia tien päällä, ja ilta jatkui vielä tämän jälkeen sunnuntain valmisteluiden merkeissä pitkälle yöhön. Esimerkiksi tallikaveri Katsuta päivitti sosiaaliseen mediaan olleensa ek-videoiden kimpussa sunnuntain vastaisena yönä kello 1.35. Seuraavana aamuna Ogier lähti huollosta liikkeelle kello 8.21.

Eiköhän sille kuulemiselle olisi siis löytynyt hieman sopivampikin ajankohta.