FIA-pomon toiminnasta hämmästyttävä paljastus – Ott Tänakilta täyslaidallinen kattojärjestölle

Kansainvälisen autoliiton (FIAn) ja MM-rallitähtien välille puhjenneeseen erimielisyyteen ei ole odotettavissa ratkaisua vielä tänä viikonloppuna ajettavan Kenian MM-rallin aikana. Hyundain Ott Tänak on asioista täysin eri linjoilla FIAn kanssa.

FIA langetti täksi kaudeksi kaikkiin sen alaisiin sarjoihin niin sanotun kiroilukiellon, jossa on tiivistetysti kyse siitä, että jos kuljettaja kiroilee – tai arvostelee kattojärjestöä julkisesti – luvassa on kymmenien tuhansien eurojen sakot.

Rallin MM-sarjassa ensimmäinen sakko lätkäistiin helmikuisen Ruotsin MM-rallin jälkeen, kun Hyundain Adrien Fourmaux sai 10 000 euron muistutuksen rallin päättäneen erikoiskokeen maalissa käyttämästään kirosanasta.

Sarjan kuljettajat ja kartturit panivat pian tämän jälkeen pystyyn oman yhdistyksensä, jonka kautta he pyrkivät vaikuttamaan omalta kohdaltaan merkityksellisiin asioihin. WoRDA-nimellä tunnettu yhdistys vetosi jo lähes kuukausi sitten FIAn puheenjohtajaan Mohammed Ben Sulayemiin, jotta asiaan löydettäisiin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Vetoomus ei kuitenkaan saanut minkäänlaista vastakaikua, joten kuljettajat päättivät ryhtyä tänä viikonloppuna ajettavassa Kenian MM-rallissa protestiin. He antavat erikoiskokeiden maalissa kommentteja vain omalla äidinkielellään, jos edes sillä. Tästä saatiin esimakua keskiviikon testi-ek:lla, jota ennen Ben Sulayemilta oli kuitenkin kilahtanut kuljettajille sähköposti.

– Emme ole päässeet Mohammedin kanssa minkäänlaiseen dialogiin, kunnes, ironisesti, noin kymmenen minuuttia ennen testi-ek:n alkua. Se oli aika hyvin ajoitettu viesti, WRC2-luokassa ajava Gus Greensmith paljasti Dirtfishin mukaan.

Juuri ek-haastattelut ovat kiistan keskipisteessä, sillä ne erottavat rallin MM-sarjan muista FIAn alaisista sarjoista. Ek-haastatteluissa kuskit joutuvat tv-kameroiden eteen vain joitain sekunteja ajosuorituksensa jälkeen. Keho on täynnä adrenaliinia ja tunnetta, mikä saattaa johtaa ei-toivottuihin lausuntoihin – varsinkin vieraalla kielellä.

FIA lähetti kuljettajien keskiviikkona julkistaman protestin jälkeen oman tiedotteensa, jossa se kertoi aloittavansa asiassa dialogin vasta Kenian MM-rallin jälkeen. FIAn mukaan tarpeettomia kirosanoja ei tule hyväksyä. Sen tiedotteessa korostettiin kuljettajien asemaa esikuvina.

– He ovat moottoriurheilun lähettiläitä ympäri maailman. Sillä, miten he käyttäytyvät, on merkitystä.

Vuoden 2019 maailmanmestari Tänak ei tältä osin voisi olla enempää eri mieltä FIAn kanssa.

– He sanovat, että meidän täytyy olla roolimalleja, mutta ollakseen roolimalli täytyy olla oma itsensä. Vaikka systeemi vaatii sinua muuttumaan, älä koskaan muutu. Ole oma itsesi, se on yksi asia, joka on syytä huomioida elämässä. Tällä hetkellä se on systeemi, jonka on muututtava, Tänak sanoi Dirtfishille.

– On sääli, että kanssamme ei käyty minkäänlaista keskustelua niiden kolmen viikon aikana, kun olimme kotona ja olisimme voineet keskustella. Tässä ei ole kyse protestoimisesta tai taistelemisesta. Kyse on siitä, että nykyisellä rangaistussysteemillä ja viimeaikaisilla toimilla emme koe mukavaksi antaa haastatteluita erikoiskokeiden maalissa.

Tänak huomauttaa, että kymmenen sekuntia sen jälkeen, kun on ajanut puoli tuntia ralliautolla, voi olla vaikea sanoa mitään järkevää.

– Ymmärrän sen, että olemme roolimalleja, mutta näissä tilanteissa tämä on sitä mitä on. Tähän tarvitaan jokin ihan muu ratkaisu kuin sakottaminen.