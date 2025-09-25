Hyundai pelaa Ott Tänakin kanssa kovaa peliä eikä nimeä virolaista valmistajien MM-pisteistä ajavaksi kuljettajaksi kauden kolmessa viimeisessä MM-rallissa. Tämä tuo Tänakille loppukauteen tiettyjä etuja, joita MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa ei kuitenkaan pidä kovin merkittävinä.

Hyundain pistekuskeina Keski-Euroopassa, Japanissa ja Saudi-Arabiassa toimivat tuoreen päätöksen myötä vain Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Tämä on tuntuva tasoitus Toyotalle, jonka pistekuskeina ajavat kuljettajien MM-sarjan kärkikolmikko Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä, mutta Hyundai onkin MM-sarjassa 125 pisteen päässä, kun pisteitä on jaossa enää 180.

Siksi Hyundain MM-taistelun luovuttamista mielenkiintoisempaa onkin se, miten Tänak hyötyy päätöksestä henkilökohtaisesti. Hänenkin takamatkansa Ogieriin on 43 pistettä, kun pisteitä on jaossa vielä 105.

Sääntöjen mukaan valmistajien MM-pisteistä ajavassa autossa saa käyttää kauden aikana vain kahta moottoria, ja kolmannesta seuraa viiden minuutin aikasakko seuraavaan kisaan. Tänakilla hajosi edellisessä kisassa Chilessä yksi moottori, ja autoon vaihdettiin loppukisan ajaksi toinen, joka oli ollut käytössä viimeksi helmikuussa Ruotsissa. Tämä toinenkin moottori kärsi kuitenkin ylikuumenemisesta, eikä Tänak saanut siitä kaikkia tehoja irti.

Nyt komponenttien käyttöä rajoittavat säännöt eivät Tänakia enää yhtä sitovasti rajoita. Ketomaa näkee Hyundain päätöksen olevan silti ennen kaikkea tuen osoitus loppukauteen.

– Tämä on vain sellainen uskonluonti Tänäkille, että tiimi on siinä takana ja tekee kaikkensa sen eteen, että kuljettaja uskoo heihin.

Teknisesti ajatellen Ketomaa pitää ainoana ajateltavissa olevana hyötyä sitä, että Tänak saa nyt vaihtaa voimansiirron osia niin sanotuiksi linkkikisoiksi määriteltyjen Keski-Euroopan ja Japanin rallien välissä. Muut kuskit joutuvat ajamaan nämä kisat samoilla osilla.

– Siitä se etu tulee, jos sinne joku etu tulee. Mutta sekin on häviävän pieni, ja sen säädön pitää osua ihan justiinsa kohdalle, että siitä saa etua.

– Keski-Euroopan tiet ovat erityyppiset kuin Japanin tiet – puhumattakaan siitä, että jos Japaniin pystyy tekemään voimansiirrot niin, että valittavana on liukkaalle ja kuivalle kelille oma voimansiirtopaketti. Toyota joutuu tekemään vähän enemmän kompromissia.

Mikäli Japanissa on kuivaa, etu jää Ketomaan arvion mukaan joka tapauksessa pieneksi.

– Japanin tiet ovat tosi hitaat. Siellä voimansiirto voi olla vähän erityyppinen. Jos on pahin mahdollinen vesisade, niin sitten he pystyvät optimoimaan voimansiirron siihen äärimmäisen liukkaaseen keliin.

Suurimpana etuna Ketomaa pitääkin sitä, että nyt Tänak ja molemmat tallikaverinsa pääsevät Keski-Euroopassa viivalle ilman viiden minuutin aikasakkoa.