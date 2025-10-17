Toyotan suomalaiskuskit Kalle Rovanperä ja Sami Pajari hämmästelivät leikkausesteiden sijoittelua Keski-Euroopan MM-rallin avauspäivänä.

Kuljettajat raportoivat torstain aikana, etteivät leikkausesteet olleet aina nuotituksen aikaisissa paikoissa. Esteillä pyritään hillitsemään oikaisemista mutkien sisäreunoista, minkä seurauksena tielle nousee myös likaa.

Kisassa toisena torstain kahden erikoiskokeen jälkeen oleva Rovanperä oli huomannut jotain hämärää esteissä.

– Siltä se ainakin vaikutti. Niitä oli eri paikassa, ja pari puuttuikin. Jos ei olisi etunuottiautoja, niin olisi aika hurjia (tilanteita), kun puuttuu jostain ne esteet, ja sitten onkin leikattu ja likaa tiellä. Onneksi me tiedämme ne, Rovanperä summasi MTV Urheilulle torstain iltahuollon yhteydessä.

Saman allekirjoitti Pajari.

– Oli pari sellaista paikkaa, joissa nuotilla oli (leikkauseste), mutta nyt ei ollut. Ei niitä ehkä lisää ollut tullut, mutta kuitenkin silleen vähän sekoittaa. Ja eihän aina tarvitse kuin sen yhden hämmentävän paikan, niin siinä voi olla vähän riskipaikka tehdä jotain näyttäviä suorituksia. Toivotaan, että huomenna (perjantaina) olisi vähän selkeämpää, Pajari kommentoi.

Perjantai on vaihteleva ajopäivä, sillä ohjelmassa on kaksi erikoiskoetta kisan kussakin maassa, Saksassa, Itävallassa ja Tshekissä. Asvalttitien pinta vaihtelee maiden välillä.

– Mutkissa on paljon leikkausesteitä, mutta silti tielle tulee paljon soraa. Luulen, että huomisesta tulee aikamoinen sotku, varsinkin Tshekissä ajettavilla pätkillä, joissa leikataan paljon mutkia, Toyotan Takamoto Katsuta ennakoi.

Kilpailu jatkuu perjantaina kello 9.30. MTV Urheilu seuraa tapahtumia verkkosivuillaan.

