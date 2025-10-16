Rallin MM-sarjan kauden kolmanneksi viimeinen osakilpailu ajetaan Keski-Euroopan asfaltilla. MTV Urheilu seuraa torstain ajopäivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Torstain aikana ajetaan kahteen otteeseen sama, vajaan 13 kilometrin mittainen Golf und Therme -erikoiskoe. Toyotan Kalle Rovanperän lähtöpaikka on kolmantena, hänen edellään MM-sarjassa olevien tiimikaverien Sébastien Ogierin ja Elfyn Evansin perässä.

Rovanperän olisi hyvä ottaa Keski-Euroopasta enemmän pisteitä kuin Ogier ja Evans, jotta suomalaisen MM-haaveet säilyvät realistisina.

Torstain ajopäivän ohjelma, kisan kokonaistilanne ja seuranta alla.

Keski-Euroopan MM-rallin torstain ohjelma

15.30 EK1 Golf und Therme 1 (12,83 km) 19.05 EK2 Golf und Therme 2 (12,83 km) 20.10 Huolto A, Passau (45 min)

Keski-Euroopan MM-rallin tilanne 1/18 ek:ta

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Sebastien Ogier Toyota 6:24,5 2. Adrien Fourmaux Hyundai +1,7 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,7 4. Sami Pajari Toyota2 +2,1 5. Elfyn Evans Toyota +3,0 6. Takamoto Katsuta Toyota +3,2 7. Thierry Neuville Hyundai +4,2 8. Ott Tänak Hyundai +5,2 9. Gregoire Munster M-Sport

Liveseuranta:

EK1 Golf und Therme 1 (12,83 km)

Klo 16.16: Avaus-ek alkaa olla taputeltu, ja kun seuraavan alkuun on lähes kolme tuntia, jätetään seuranta hetken aikaa tauolle.

Alla vielä Toyotan tallipomon Juha Kankkusen kattavat kommentit Rovanperän päätökseen jättää MM-ralli kuluvan kauden jälkeen.

5:09 Juha Kankkunen kuuli Rovanperän päätöksestä kesällä: "Tärkeintä että nauttii".

Klo 16.09: Kakkosluokan kisassa ei ole tällä kertaa mukana suomalaiskuskeja. Kisan vahvasti aloittanut Oliver Solberg on jo varmistanut luokan maailmanmestaruuden.

Klo 16.05: Alla ek:n tulokset Rally1-kuskien osalta.

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Sebastien Ogier Toyota 6:24,5 2. Adrien Fourmaux Hyundai +1,7 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,7 4. Sami Pajari Toyota2 +2,1 5. Elfyn Evans Toyota +3,0 6. Takamoto Katsuta Toyota +3,2 7. Thierry Neuville Hyundai +4,2 8. Ott Tänak Hyundai +5,2

Klo 16.01: Alla vielä video Katsutan viimeisestä mutkasta, jossa myös Pajari kävi leveänä.

1:41 Takamoto Katsuta valuu leveäksi avaus-ek:n viimeisessä mutkassa – tykytyksiä maalisuoralle.

Klo 15.59: Pajarikin valuu viimeisessä mutkassa hieman leveäksi, mutta pääsee maaliin. Ero Ogieriin on 2,1 sekuntia.

– Melko hyvä pätkä. Vähän yllätyksiä, ja jonkin verran oli jo likaa, Pajari kommentoi.

Klo 15.56: Fourmaux tulee jakamaan pätkän kakkospaikkaa Rovanperän kanssa. Pajari on puolivälissä sekunnin Ogieria perässä.

Klo 15.53: Katsuta meinaa painaa leveäksi viimeisessä mutkassa ennen maalisuoraa. Japanilainen jää Ogierista 3,2 sekuntia.

Klo 15.50: Neuville jää 4,2 sekuntia kärjestä, joten ei ole tahti paljon parempi uudemmallakaan Hyundai-autolla. Oli odotettavissa, että Toyota on suosikki viikonloppuna.

– Yritin ajaa puhtaasti. Tie menee likaisemmaksi, mutta muutamat viimeiset mutkat menivät myös heikosti, Neuville sanoi.

Klo 15.47: Tänak jää maalissa peräti 5,2 sekuntia. Näyttää, ettei Hyundain alkukauden auto riitä taistelussa Toyotaa vastaan. Neuville ja Fourmaux ajavat Hyundain uudemmalla versiolla.

– Kaikki ok. Tunne on ihan hyvä. Yritän parhaani. Tämä ero vastasi tuntumaa, hyvin vaisu Tänak totesi.

Klo 15.44: Rovanperä jää Ogierin pohja-ajasta lopulta 1,7 sekuntia, joten Rovanperällä näyttää olevan kädet täynnä ranskalaismestarin kanssa. Tänakin vauhti on vertailukelpoista Evansin kanssa.

– Ajaminen oli ok. Alussa autossa oli melko paljon aliohjausta, odotin enemmän pitoa, Rovanperä kommentoi.

Klo 15.41: Evans näyttäisi olevan kärjen Toyota-kolmikosta eniten ongelmissa. Britti jää Ogierista tasan 3 sekuntia. Rovanperä on kuronut Ogierin pientä eroa kiinni.

Klo 15.38: Ogier maalissa. Samalla Rovanperä on ensimmäisessä väliajassa 0,5 sekuntia ranskalaista perässä.

– Puhdas pätkä, Ogier totesi maalissa.

Klo 15.37: Hidastuskuvissa näkyy, että Evans osuu kevyesti heinäpaaliin shikaanissa. Ero Ogieriin on jo lähes kaksi sekuntia.

Klo 15.35: Ensimmäisessä väliajassa 2,5 kilometrin kohdalla Ogier johtaa Evansia 0,4 sekunnilla.

Klo 15.30: Ja sitten mennään! MM-sarjan johtaja Ogier ensimmäisenä reitille. Avauspäivänä ajetaan Saksassa.

Klo 14.44: Näin Kalle Rovanperä ja Sami Pajari kuvaavat tänään käynnistyvää kisaa:

2:24 Kalle Rovanperä tarkkailee leikkauspaikkoja Keski-Euroopan rallin mutkissa

1:30 Sami Pajari näkee Keski-Euroopan rallin yhdeksi hankalimmista: "Melkein kasvaa sammalta tiellä"

Klo 14.41: Ajojärjestys avauspäivään: Ogier, Evans, Rovanperä, Tänak, Neuville, Katsuta, Fourmaux, Pajari, Munster, McErlean.

Klo 14.37: Mukavaa torstaipäivää ja tervetuloa käynnistämään ralliviikonloppua! Torstain avaus ajetaan Saksan puolella. Huomenna jatketaan Itävaltaan ja lauantaina Tshekkiin. Suora lähetys käynnistyy MTV Katsomossa kello 15.10.

Keski-Euroopan MM-ralli on ajettu kahtena edellisenä vuonna. Hyundai on vienyt voiton molemmilla kerroilla, kun Thierry Neuvillen vuoden 2023 voiton jälkeen Ott Tänak juhli voittoa vuosi sitten. Kalle Rovanperä ei viime vuonna Keski-Euroopassa kisannut.