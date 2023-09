Kalle Rovanperä nosti esiin pysäyttävän kysymyksen: "Onko siinä mitään järkeä?"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

To 7.9. klo 18.45 EK1

Akropolis-rallin ohjelmaa on jouduttu muokkaamaan useaan otteeseen jo ennen ensimmäistä varsinaista erikoiskoetta. Rallialueelle satoi rajusti vettä koko alkuviikon ajan, mikä vaikeutti autokuntien urakkaa nuotituksella.

– Aika mielenkiintoisen näköistä oli jo nuotilla. On vähän erilaista, mitä Kreikassa on normisti, MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä sanoi MTV Urheilulle.

Rovanperän tehtävänä on ajaa ensimmäisenä läpi perjantain erikoiskokeet. "Normisti" ensimmäinen lähtöpaikka on pahin mahdollinen irtosoran vuoksi, mutta nyt tilanne on toinen.