Kalle Rovanperältä huolestuttavaa tekstiä heti MM-rallin alkajaisiksi – "Yleensä se pitää paikkansa"

Latvian MM-ralli 18. –21.7. To: EK1 klo 19.45 alkaen Pe: EK:t 2-8 klo 9.45 alkaen La: EK:t 9-16 klo 8.05 alkaen Su: EK:t 17-20 klo 8.40 alkaen

– Veikkaan, että tulee aika vaikea viikonloppu. Nyt on sellainen fiilis. Yleensä jos se shakedownissa tulee, niin se pitää paikkansa. Voi olla, että nyt he (Hyundai-kuskit) ovat vähän meitä nopeampia. Emme saaneet ihan sellaista vauhtia ja pitoa kuin pitäisi.

Rovanperän mukaan Toyotalla on vielä "muutama juttu", joita se voi testata ja laittaa huomenna autoihin.

Yksi Latvian MM-rallin lisämauste on tielle asetetut leikkausestetolpat. Rovanperä ei ole niistä kovin innoissaan.

– Isoilla teillä se on ihan ok, mutta veikkaan, että pienemmillä teillä se on vähän turha. Se ei ole niin kivaa kuskille, sillä ne tekevät tiestä tosi luonnottoman.