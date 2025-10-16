Kalle Rovanperä osasi ottaa rennosti Keski-Euroopan MM-rallin avauspäivänä torstaina.

Päivän ohjelma oli hieman erikoinen, kun sama erikoiskoe ajettiin kahdesti, ja pääluokan kuskeilla oli välissä parin tunnin tauko. Tämä mahdollisti videosulkeiset.

Rovanperä valitsi toisin. Hän suuntasi taukopaikkana toimineen hotellin taukohuoneeseen.

– Kyllä minä varmaan ainakin 40 minuuttia nukuin. Kaikki hinkkasivat videoita siihen malliin, että ei pystynyt itse ihan sitä puoltatoista tuntia koko aikaa. Välillä piti vähän nukkua, Rovanperä selvitti MTV Urheilulle.

Toyota-tiimikaveri Takamoto Katsuta oli pistänyt hyvän ystävänsä torkut merkille. Ja myös sen, kuinka nopea Rovanperä oli niiden jälkeen – tuloksena pohjat.

– Kalle nukkui tosi hyvin. Itse katsoin onboard-videoita. Hän oli nopea, joten ehkä minunkin pitää nukkua erikoiskokeiden välillä, Katsuta naureskeli.

Rovanperä piti avauspäivän suoritustaan ihan hyvänä. Yksi yllättävä erikoisuus oli leikkausesteiden sijainnit.

– Niitä oli eri paikassa, ja pari puuttuikin. Jos ei olisi etunuottiautoja, niin olisi aika hurjia (tilanteita), kun puuttuu jostain ne esteet, ja sitten onkin leikattu ja likaa tiellä. Onneksi me tiedämme ne, Rovanperä summasi.

Rovanperä on kahden ek:n jälkeen kisan toisena, vain 1,6 sekuntia Toyotan Sebastien Ogieria hitaampana. Ogier ajoi pohjat avauspätkälle, Rovanperä toiselle.

Ralli jatkuu perjantaina kello 9.30.

