Kalle Rovanperältä karua kertomaa – yksi asia pelastaa: "Ei varmaan päästäisi yhtään pätkää ehjänä läpi"

Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä luonnehtii Kenian MM-rallin olosuhteita poikkeuksellisen rajuiksi sorarallin alla.

Safari-klassikkoralli palasi MM-kalenteriin vuonna 2021, minkä jälkeen se on ollut Toyotan temmellyskenttä. Japanilaistiimin autot ovat kestäneet huomattavasti Hyundain-menopelejä paremmin rajut olosuhteet, jotka saattavat saada vielä lisäväriä rajuista sateista.

Kisan vuosina 2022 ja 2024 voittaneen Kalle Rovanperän mukaan tämän vuoden reitti vaikuttaa "rajummalta kuin koskaan ennen". Tämä tarkoittaa entistä fiksumpaa ajamista.

– Varmasti tulee vaikea kisa ajaa strategian puolesta. Näyttäisi siltä, että moni pitkä pätkä on nyt pahemmassa kunnossa kuin ennen. Paljon on kasvanut heinää, mutta siellä on silti yhtä kivikkoista. Et näe missä ne kivet ovat, Rovanperä selvittää MTV Urheilulle.

Myös Hyundain Ott Tänak ja Thierry Neuville kauhistelivat olosuhteita MTV Urheilulle.

– Pätkät ovat vähemmän valmisteltuja kuin aiempina vuosina, sanotaan näin. Monet pätkät ovat korkeassa ruohikossa. Kiviä on vaikea nähdä, virolainen selvensi.

– Sanoisin, että täällä on nyt kovimmat olosuhteet, jotka olemme nähneet koskaan nuotituksessa. Paljon erilaisia olosuhteita, tien pintoja, paljon kiviä tiellä. Monilla osuuksilla tietä ei näe lainkaan, sillä se on täynnä mutaa, Neuville kommentoi.

Keniassa on päällä sadekausi, ja Rovanperän saamaan tiedon mukaan sadetta on todennäköisesti tulossa, varsinkin iltapäivisin.

– Sitten se menee täällä tosi liukkaaksi. Sitten se on vielä vaikeampaa.

Kokemus on kova kuskeille, mutta erityisesti autoille. Yhden osan merkitys korostuu Keniassa. Kyseessä on pohjapanssari.

– Ilman pohjapanssaria ei varmaan päästäisi yhtään pätkää ehjänä läpi. Niin tärkeä se on, Rovanperä selvittää.

Safarissa on käytössä vahvin mahdollinen suoja.

– Aika paljon tulee kiviosumia, ja osumia maapalloon ylipäätään täällä, Rovanperä summaa.

Kilpailu käynnistyy kahdella erikoiskokeella torstaina. MTV Urheilu seuraa rallin etenemistä hetki hetkeltä verkkosivuillaan.

Jutun yllä olevalla videolla Rovanperän kattava selvitys olosuhteista ja Hankookin uusista sorarenkaista. Alla hän puolestaan kommentoi kuljettajien keskiviikkona järjestämää protestia.

