MM-rallissa jo ratkaisun hetket – kaksi mestaria vedenjakajalla: "Ei voi pärjätä"

Hyundai on jäänyt MM-rallikauden neljässä ensimmäisessä osakilpailussa pahasti jälkeen Toyotasta. Viikonloppuna ajettava viides osakilpailu Portugalissa on tallin loppukautta ajatellen jo yhdenlainen vedenjakaja.

Toyotan johtomarginaali valmistajien MM-sarjassa on neljän kisan jälkeen 51 pistettä. Talli on vienyt nimiinsä kaikki neljä voittoa, ja pohja-ajoissakin se on edellä 47–25 – olkoonkin, että ilman Hyundailta täysin penkin alle mennyttä Kanarian-osakilpailua tämä asetelma olisi huomattavasti tasaisempi (29–24).

Viikonloppuna ajettava Portugalin MM-ralli on Hyundain kauden kannalta kuitenkin jo käänteentekevä.

– On kaikille tuttu kisa, kaikki tuntevat ne olosuhteet. Kaikki ovat ajaneet satoja kertoja testiä ja kisaa siellä. On ajettu sateella, ja on ajettu kuivalla. Jokaiselta on pakko löytyä tietämystä tuohon kisaan. Jos ei tuolla saada autoa toimintaikkunaan, niin sitten sitä ei kyllä saada mihinkään, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

Edessä olevat Portugali, Sardinia ja Kreikka ovat Hyundaille iskun paikkoja myös siksi, että niitä seuraavat perinteisesti Toyotalle paremmin sopineet nopeat sorakisat Virossa ja Suomessa.

– Viro ja Suomi, jopa Chile, ovat sellaisia kisoja, joihin on inhottava lähteä medium-paketilla iskemään Kallea (Rovanperää) ja Elfyniä (Evansia), jopa (Takamoto) Katsutaa ja (Sami) Pajaria vastaan. Viro–Suomi-akselille Toyotalla on niin kova nelikko, että Hyundai ei voi pärjätä, jos ei auto ole ihan iskussa.

Abiteboulilla iso merkitys

Hyundain vaikeuksien kohdalla on aina syytä nostaa esiin myös tallin tulevaisuus, joka on tässä kohtaa kaikkea muuta kuin selvä. Tallipäällikkö Cyril Abiteboul kertoi alkuvuodesta, että Hyundai kertoisi "ennen kesää" suunnitelmistaan tulevia vuosia koskien.

Huhuissa on väläytelty, että Hyundai lopettaisi tehdastallin ajattamisen jo tämän vuoden jälkeen.

Epäonnistuminen Portugalissa voisi Tahkon mukaan olla tältä osin jo paljonpuhuva.

– Joko siellä on tulevaisuuden takia heitetty totallisesti vain pyyhe kehään, tai sitten ei olla ollenkaan pallon päällä sen asian kanssa, mitä pitäisi tehdä. Siellä on kuitenkin kolme pirun hyvää kuskia tiimissä, joista kaksi maailmanmestareita, pitkän linjan kuskeja ja auton kehittäjiä, jotka ovat olleet monen auton kehitystyössä mukana.

– Tuolla porukalla on pakko jollain tavalla löytää se, mikä on vikana. Ei voi mennä toista viikonloppua putkeen niin, että aina maalihaastattelussa ihmetellään, että "en tiedä yhtään, mikä tässä on – eivätkä tiedä inssitkään". Jos Abiteboul olisi ollut Kanarialla, en usko, että hän olisi hyväksynyt tällaista, kun koko viikonloppu sanotaan, että ei tiedetä, mikä autossa on.

Abiteboulin roolia tiimin keulakuvana hoiti Kanarialla tekninen johtaja Francois-Xavier Demaison. Abiteboulin, joka on myös koko Hyundai Motorsportin puheenjohtaja, tiedetään johtavan korealaisvalmistajan WEC-projektia, ja tämän vuoksi hän on toisinaan poissa MM-ralleista.

Tahkon mukaan ranskalaispomolla ei Kanarian-tapahtumien jälkeen ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla paikalla Portugalissa.

– Kyllä sen johtajan vain pitää olla siellä. Hyundain dynamiikkaa toimii enemmän sillä tavalla, että siellä on kaksi niin vahvaa persoonaa kuskeina, (Ott) Tänak ja (Thierry) Neuville, jotka vaativat eivätkä myöskään pelkää antaa palautetta.

– Tiedetään, että siellä on paljon eri kansalaisuuksia. Siellä on myös se Korean-osasto tiimin sisällä, joka ei välttämättä puutu päivittäiseen tekemiseen, mutta tarkkailee ja raportoi omia polkujaan ylöspäin. Ja sitten on tämä johtoporras. Tuntuu, että jos ei sitä johdeta tiukasti, niin sitten se kyllä jotenkin lässähtää.

Tahkon näkemyksen mukaan Toyotalla toimintamalli on Hyundaita itseohjautuvampi.

– Silloin siihen voidaan laittaa Juha Kankkunen, joka sanoo vain, että: " No, pojat tietävät, että ralli jatkuu sunnuntaihin saakka, ja sitten katsotaan." Se tapa sopii hyvin Toyotalle ja tekee hyvää tulosta. Se ei ole sellaista nyrkki pöytään -johtamista.

– Sitten taas Hyundain kokonaisuus vaatii sen, että Abiteboul on siinä eikä kaihda sitäkään, että välillä ollaan sääntöjen rajamailla. Hän ei ole lähtenyt tekemään kavereita vaan mahdollisimman hyviä urheilusuorituksia. Kyllä sen huomaa, miten paljon se lässähtää, jos hän puuttuu.