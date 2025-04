MM-rallin mahtitalli kaivoi itselleen kammottavan kuopan – asiantuntijan kesämökkivertaus kertoo karua kieltä

Hyundai jäi Kanarian MM-rallissa Toyotan jalkoihin täysin poikkeuksellisella tavalla. Asiantuntijat uskovat silti kärkitallien olevan jo seuraavassa kilpailussa totutun lähellä toisiaan.

Historian ensimmäinen Kanarian MM-ralli oli Hyundailta puhtaasti vauhdin puolesta huonoin kilpailu lähes kahteen vuoteen.

Adrien Fourmaux jäi nopeimpana Hyundai-kuljettajana pohja-ajasta keskimäärin 0,47 sekuntia kilometrillä. Thierry Neuvillelle tappiota kärkeen tuli 0,49 ja Ott Tänakille 0,53 sekuntia kilometrillä.

Tätä huonompaa vauhti oli viimeksi Keniassa 2023.

Fourmaux teki toki viikonloppuna yhden pohja-ajan, mutta kuvaavaa on, että se tuli kartingradalla ja vieläpä niin, että Yohan Rossel ajoi Rally2-autolla täsmälleen yhtä kovaa.

Nyt nähty romahdus oli valtava yllätys.

– Varmasti yksi perustavaa laatua oleva virhe on siinä, että on valittu vääränlaiset lukkorampit. Neuville sanoi sen ääneen. Niitä ei voi muuttaa kisan aikana erilaisiksi. Vaihdelaatikko on sinetöity, eikä sitä pääse avaamaan, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoi.

Kaikki kolme Hyundai-kuljettajaa valittivat kisan aikana pidon puutteesta ja auton aliohjaamisesta. Erikoisinta oli se, ettei ongelmalle pystytty tekemään koko viikonlopun aikana yhtään mitään.

Säätöjen puolesta talli käänsi kaikki kivet, mutta Neuvillen mukaan kyse ei ollut säädöistä, sillä kolmikko ajoi tässä suhteessa erilaisilla autoilla keskenään.

– Kaikki olettivat Hyundailta selkeää suorituskyvyn nousua, kun sinne tuotiin erittäin massiivinen, koko Rally1-aikakauden isoin muutos geometrian osalta. Jousituksen kulmia muutettiin todella paljon, ja tässä puhutaan todella merkittävästä muutoksesta, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoi kisan jälkeen.

Tahkon mukaan on mahdollista, että näiden muutosten taustalla on niinkin yksinkertainen selitys kuin se, että Hyundai olisi keskittynyt tekemään autoaan vain soralle, sillä sorakisoja on kalenterissa kaikkein eniten ja heti Kanarian jälkeen niitä ajetaan peräkkäin kaikkiaan seitsemän.

Mutta:

– Kyllähän tuo luvattoman heikkoa oli. Noin kokeneet kuskit, maailmanmestarit, eivät löydä yhdessä insinöörien kanssa kisan aikana työkaluja oikeastaan minkäänlaiseen tasonnostoon. Se on kyllä erikoinen juttu.

– Jos tietäisimme syyn, meidän kannattaisi lähteä paikan päälle ja lyödä vaaleansininen paita päälle. Siellä ei tuntunut olevan yhtään kaveria koko tiimissä, joka tietäisi ratkaisun.

Kaikki juontaa vuosien taakse?

Hyundai sai viime vuonna muilta MM-sarjan tiimeiltä luvan käyttää autonsa kehitystyössä tällä kaudella kahden vuoden edestä luoktisujokereita eli auton laajamittaisempaan kehitykseen varattuja päivitysmahdollisuuksia.

Nykyautojen perusta on yhä vuonna 2022 käyttöön otetuissa, alun perin hybridivoimanlähteellä toimineissa autoissa, joiden kehitystyössä Hyundai jäi heti alkuun pahasti telineisiin.

Ketomaa uskoo tämän vaikeuttavan suresti Hyundain työtä autonsa eteenpäin viemiseksi.

– Se on nykyhenkilöstölle vähän vaikea tilanne, sillä auto on suunniteltu vuosia takaperin. Silloin on haettu tiettyjä asioita, ja ne, jotka tällä hetkellä sitä työtä tekevät, eivät ole olleet sitä alusta asti suunnittelemassa.

Yksi tällainen henkilö on tallin tekninen johtaja Francois-Xavier Demaison, joka aloitti Hyundailla kesken kauden 2023.

Ketomaa vertaa tilannetta vanhan kesämökin korjaamiseen.

– Jos mökki on tehty huonolle perustalle ja nurkka lähtee painumaan, niin vaikka siihen laitetaan jäykempää tavaraa, jos ei se perusta pidä, se painuu taas vuoden päästä kaksi milliä.

– En sano, että se (auto) on tehty väärin. On siellä hyviäkin asioita. Korirakenteessa painopiste on laitettu mahdollisimman lähelle maapalloa, mikä auttaa asfaltilla, kun saadaan mahdollisimman vähän painonsiirtymää, mutta soralla sitäkin tarvitaan. Uskon, että tällä uudella paketilla on haettu lisää painonsiirtymää ja ymmärrettävyyttä kuljettajalle, että miten siihen saadaan pitoa. Ongelma perustuu siihen perusrunkoon, joka on suunniteltu vuosia takaperin ja jonka ominaisuudet eivät riitä siihen, että sen taso saataisiin nostettua Toyotan tasolle.

Ketomaa uumoileekin kilpailun olevan huomattavasti tasaisempaa, kun kausi jatkuu kahden ja puolen viikon päästä Portugalin soralla.

– Uskon, että Portugali näyttää sen suunnan, missä se auto on soralla. Tänak on varmasti vaikuttanut siihen paljon omalla tekemisellään ja testaamisellaan.

– Toyota tulee olemaan paljon tiukemmalla, mutta silti koko kauden mitassa uskon Toyotan olevan vahvemmilla. Hyundai ei kuitenkaan päästä heitä helpolla.