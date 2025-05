Toyota takoo tajutonta tulosta – Rovanperä ja kumppanit poikkeustilanteessa Portugaliin

Toyota on aloittanut MM-rallikauden kerrassaan jäätävällä tavalla. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, Hyundai-kuljettajilla tulee kiire myös ensi viikonloppuna Portugalissa ajettavassa osakilpailussa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Portugalin MM-ralli 15.–18.5. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Toyotalla on neljän kisan jälkeen erittäin hyvin pullat uunissa niin kuljettajien kuin valmistajien MM-sarjassa.

Seitsemän kisan palkintokorokeputkessa Portugaliin suuntaava Elfyn Evans on nykäissyt 43 pisteen kaulan lähimpään uhkaajaansa, joka on tallikaveri Kalle Rovanperä.

Hyundain Thierry Neuvillen takamatka Evansiin on 50 pistettä, ja Ott Tänak on vielä kaksi pistettä kauempana. Kaksikon väliin mahtuu kaiken lisäksi Toyotan Sébastien Ogier, joka on ajanut vain kaksi kisaa neljästä.

Valmistajien puolella Toyotan MM-johto on 51 pistettä, ja talli on kerännyt täydet pisteet yhtä vaille kaikista kisoista. Kun Toyotan tämänhetkisen pistepotin (208) suhteuttaa jaossa olleisiin maksimipisteisiin (240), käy ilmi, että kyseessä on neljän kisan otannalla yksi kovimmista kauden aloituksista pitkään aikaan.

Viimeisten 30 vuoden aikana tämän vuoden Toyotaa (87 prosenttia maksimipisteistä) paremmin kauden ovat aloittaneet vain vuoden 2021 Toyota (88 %) ja vuoden 2009 Citroën (89 %).

– Meidän täytyy antaa painetta ja kuroa umpeen eroa Toyotaan nähden. Tähtäämme sellaiseen koko tiimin tulokseen, joka palauttaa meidät mestaruustaisteluun, Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul sanoo Hyundain tiedotteessa.

Vaikka Neuville (2018) ja Tänak (2019) ovat molemmat voittaneet urallaan Portugalissa, Abiteboulin mainitseman tavoitteen toteuttaminen on helpommin sanottu kuin tehty.

Toyotalla on mukana taas viiden kuljettajan kokoonpano, jossa valmistajien MM-pisteistä ajaa neljä edellistä Portugalin-voittoa nimiinsä vieneet kuljettajat.

Evans oli Portugalissa ykkönen 2021, Rovanperä 2022–2023 ja Ogier 2024. Ranskalaistähti on vieläpä kisan kaikkien aikojen menestynein kuljettaja vietyään Markku Alénin ennätyksen lopullisesti nimiinsä viime vuoden kuudennella ykkössijallaan.

– Portugalissa on joitain hienoja pätkiä, joita on kiva ajaa. Odotamme, että pääsemme nauttimaan niistä, ja vaikka joudummekin putsaamaan tietä, haluamme tähdätä vahvaan suoritukseen aina sunnuntaihin saakka, jotta saamme mahdollisimman paljon pisteitä, Evans sanoi.

Kanarian asfaltilla kaikki muut tyrmännyt Rovanperä toivoo pääsevänsä sinuiksi hybridittömän Rally1-auton kanssa myös soralla.

– Soralla pitoa on aina vähemmän ja auto luistaa enemmän. Kun auton painopiste on erilainen ja renkaat ovat uudet, etsin yhä sitä, mikä sopisi minulle kaikkein parhaiten. Työstimme asiaa kovasti viime viikon testeissä, ja toivottavasti löydämme hyvän ja tasaisen vauhdin kerätäksemme hyviä pisteitä tulevissa kisoissa. Pätkät ovat luonteeltaan todella kivoja, ja nautin aina niiden ajamisesta. Toivottavasti olemme taas nopeita.

Ogierille kyseessä on ensimmäinen sorakisa sitten syyskuussa ajetun Chilen MM-rallin.

– Moni asia on muuttunut sen jälkeen autossa ja renkaissa, ja olosuhteet testeissa olivat aika vaikeat, mutta onneksi minulla on ympärilläni hieno tiimi ja tallikaverit, joten toivotaan, että voimme jatkaa tätä vahvaa kauden alkua. Olen aina rakastanut Portugalin kisaa. Siellä on ainutlaatuinen ilmapiiri ja paljon faneja. Oli hienoa saada viime vuonna viimeinkin kuudes voitto, ja olisi mahtavaa, jos voisimme toistaa sen tuloksen nytkin.