Jari-Matti Latvala ja Toyota kritiikin kohteena – näin suomalaispomo vastaa: "Siinä on sellainen vaara"

Toyotalla on tänä vuonna käytännössä vain yksi kuljettaja, joka voi taistella kuljettajien maailmanmestaruudesta. Elfyn Evans onkin kahden ajetun osakilpailun jälkeen mukana taistossa, sillä hän on taulukossa kakkosena vain kolmen pisteen päässä Hyundain Thierry Neuvillesta .

Toyotan arkkivihollinen Hyundai on näyttänyt viime vuosina, että se on valmis pelaamaan tallimääräyksillä, jotta sen ykköskuljettaja saa mahdollisimman paljon pisteitä MM-kamppailuun. Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul on linjannut, että tänäkin vuonna eteen tulee jossain vaiheessa se paikka, jossa pitää päättää, onko Neuville vai Ott Tänak tallin "ykköshevonen".