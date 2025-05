MM-rallin yllätysmuna aukeaa, Toyota-pomo havahtui hämmentävään lähtökohtaan: "Ei mitään merkitystä"

Portugalissa viikonloppuna ajettava osakilpailu on MM-rallikauden viides ja samalla yhtä mones täysin erilainen kisa.

Kauden vakuuttavasti aloittaneen Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler sanoo havahtuneensa asiaan edellisen, vajaat kolme viikkoa sitten ajetun Kanarian MM-rallin jälkeen, kun Toyota oli saavuttanut neloisvoiton.

– Kirjoitin heti sen jälkeen tiedonantoa Toyotalle, ja ymmärsin jotain: Portugali on viides hyvin erilainen kisa tälle kaudelle. On viides tienpinta ja viides erilainen renkaan ja auton välinen säätösuhde, Fowler sanoi Dirtfishille.

Tämän vuoksi Fowler ei voinut muuta kuin tehdä hämmentävältä kuulostavan johtopäätöksen.

– Kaikki se, mitä on tapahtunut tähän saakka, on merkityksetöntä. Vaikka tulos Kanarialla oli miten hyvä, tilanne voi olla Portugalissa päinvastainen. Sillä, mitä olemme tehneet tänä vuonna, ei ole mitään merkitystä, kun lähdemme Portugaliin, Sardiniaan tai Kreikkaan. Tienpinta on täysin erilainen (kui kauden ensimmäisessä sorakisassa Keniassa). Ajokorkeus ja geometria ovat hyvin erilaisia. Käytännössä aloitamme Portugalissa alusta.

Yhtä kaikki: Toyota on voittanut viisi edellistä Portugalin MM-rallia, ja se on ehdottomasti ennakkosuosikki tälläkin kertaa.

Toyota on saavuttanut kauden neljässä ensimmäisessä kisassa kolmesti täydet pisteet, ja tallin alkukausi on ollut pisteiden valossa viimeisten 30 vuoden otannalla poikkeuksellisen väkevä.

MTV Urheilun asiantuntijan Janne Fermin mukaan 51 pisteen ero Toyotan ja Hyundain välillä ei kuitenkaan kerro koko totuutta alkukaudesta.

– Eiväthän nämä kisat ole mitään tylsiä olleet. Jos Hyundaista puhutaan, niin Monte Carlohan oli tosi pienestä kiinni. Toyotalle vain tuli jackpot. Hyundai oli tosi hyvässä vauhdissa. Ja sama sitten Ruotsissa.

– Se oli pienestä kiinni ja pienistä virheistä kiinni. Marginaalit olivat niin pienet, että se ero on pienempi kuin mitä MM-tilanne nyt näyttää. Ainoa, missä Hyundai sukelsi ihan täydellisesti, oli Kanaria.

Portugali taas on autoaan tänä vuonna suuresti uudistaneelle Hyundaille paitsi uhka myös mahdollisuus.

– Niin kuin joka vuosi, niin Portugalistahan tämä homma vasta rupeaa aukeamaan, kun alkaa sorakisojen ja tuttujen kisojen sarja. Historiaa kun katsotaan, niin Hyundaihan on ollut aina aika vahva Portugalissakin. Okei nyt on ollut tosi paljon muutoksia ja Hyundailla vielä enemmän muutoksia, mutta silti jotenkin näen, että nyt ei kannattaisi panikoitua.

– Se, miten Hyundai on saanut nollattua Kanarian-pettymyksen ja ovatko he saaneet autoa paremmaksi, ovat mielestäni isoimpia kysymysmerkkejä.

Ferm näkee tilanteen Hyundaille ennen kaikkea henkisenä haasteena. Ja nimenomaan tiimille, ei niinkään kuljettajille.

– Nämä kaksi kaveria (Ott Tänak ja Thierry Neuville) ovat henkisesti aika kovapäisiä. Monta vuotta ovat olleet mukana, eikä mikään ole heille niin sanotusti uusi tilanne. Molemmilla on maailmanmestaruus taskussa.

– Uskon, että he lähtevät pätkä ja kisa kerrallaan tekemään hyvää tulosta. Kuljettajan kannalta tilanne on siinä mielessä jopa helppo, että ei oikeastaan ole mitään muuta kuin voitettavaa.

Säällä merkittävä rooli

Hyundai-kuljettajista Neuville on MM-sarjassa kolmantena, 50 pisteen päässä kärkimies Elfyn Evansista. Tänakin sijoitus on viides ja ero kärkeen 52 pistettä. Tallin kolmas kuljettaja, Adrien Fourmaux, on heti Tänakin perässä 65 pisteen päässä Evansista.

Portugalia ajatellen tämä tarkoittaa sitä, että heillä kaikilla on lähtökohtaisesti Toyotan ykköspyssyjä Evansia ja toisena olevaa Kalle Rovanperää parempi lähtöpaikka.

– Lähtöpaikan merkitys, joo, on jonkinmoinen. Evans kärsii, mutta sitten toisaalta Portugali kuuluu niihin kisoihin, jotka pystytään voittamaan myös ykköspaikalta, Ferm huomauttaa.

Pakkaa saattaa sekoittaa sade, jota Portugaliin on ennustettu niin alkuviikolle kuin sunnuntaille. Mitä enemmän vettä sataa, sitä paremmaksi ensimmäinen lähtöpaikka muuttuu.

– Säällä on Portugalissa merkittävä rooli, sillä se tie muuttuu ihan äärettömän liukkaaksi. On vaikea kuvailla, kuinka liukas se on.

– Portugali ei ole ikinä ollut tylsä kilpailu, enkä odota sellaista nytkään. Se on aina ollut kuin Kinderin yllätysmuna. Paljon asioita yleensä tapahtuu.