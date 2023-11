Podcast: Esapekka Lapilta kovaa tekstiä tallikaveristaan – kiehtova paljastus Hyundai-tiimin sisältä: "Junnaa paikallaan"

– Toisekseen mulla on välillä ehkä ehdotuksia siitä, mihin päin haluaisin, että meidän pitäisi autoamme viedä. Olen ajanut tosi monessa tiimissä viime aikoina, niin mulla on kokemusta erilaisista ja eri tavalla käyttäytyvistä autoista. Pystyn tuomaan uudenlaisia ideoita, mitä ehkä kannattaisi kokeilla. Nämä ovat varmaan sen hyvän testikuskin tai auton kehittäjän tunnusmerkkejä.

– Meillä on ehkä tiimissä sellainen kuski, joka pystyy vetämään autolla kuin autolla, suorittamaan hirmu hyvin kisat ja on todella hyvä kuski. Mutta siinä kehittämishommassa se junnaa jotenkin paikallaan. Ideat ovat loppuneet tai en tiedä, vaikea sanoa.

"Ralli on joukkuelaji"

Lausuntojen perusteella on melko ilmeistä, että Lappi viittaa vuodesta 2014 Hyundailla ajaneeseen Neuvilleen, joka on saavuttanut MM-rallipiireissä jonkinlaisen ikuisen kakkosen leiman oltuaan MM-hopealla viidesti ja -pronssillakin kahdesti. Tällä kaudella Neuvillen kaulaan pujotetaan taas jompikumpi himmeämmistä mitaleista.

– Ralli on joukkuelaji. Me (kuljettajat) olemme vain keihäänkärkenä, ja tulokset riippuvat meistä, mikä on jollain tavalla erittäin stressaavaa välillä. Painolastia harteilla on aika paljon.

– Ympärillä on hemmetisti enemmän porukkaa. Siellä on rallissa vajaa sata henkeä per tiimi töissä plus tehtaalla loput. Valmistajien mestaruus on autonvalmistajille äärettömän tärkeä, ja siihen se nimenomaan perustuu, ettei voi olla kateellinen toisen menestymisen puolesta tai siitä, että se ajaa paremmin, jos olet itse kehittänyt sen auton. Se kuitenkin sataa sitten tiimin laariin.