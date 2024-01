Sébastien Ogierista ilmoille huima näkemys – vaan entä jos sen toteuttaakin Kalle Rovanperä? "Jotenkin aistin, että..."

Jari Ketomaa

1. HYUNDAILLA NÄYTÖN PAIKKA

– Nyt tullaan näkemään Hyundain todellinen potentiaali. Sitä odotan, että nyt on se vuosi, kun Hyundi pystyy oikeasti sen ulosmittaamaan. Siellä on sellainen henkilökunta, joka pystyy tuomaan auton kaikki osa-alueet kokonaiseksi paketiksi, mikä tarkoittaa mestaruusmahdollisuutta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Heidän autonsa näyttää testien perusteella näin ulkopuolisen silmään ihan järkyttävän paljon paremmalta kuin koskaan aikaisemmin. Geometria ja painopisteet on saatu sille tolalle, että auto toimii ja sillä pystyy oikeasti ajamaan.

2. JOKO NYT, ELFYN EVANS?

– Nyt Evans on oikeasti mestaruustaistelussa mukana ja hänellä on myös paikka ottaa se mestaruus, jos hän sen joskus meinaa ottaa. Nyt siitä pitää ainakin taistella ja olla kärkkymässä. Odotan Evansilta hänen parasta vuottaan tähän asti.

3. OGIERIN JOUTSENLAULU

– Nähdäänköhän me Ogieria enää tämän vuoden jälkeen MM-ralleissa? Veikkaan, että näemme hänen viimeisen MM-rallinsa. Luulen, että Ogier yrittää mestaruutta vajaalla kaudella, mikä tulee tänä vuonna olemaan enemmän mahdollista kuin se koskaan on voinut olla. Hän ajaa varmasti huippuhyvän kauden ja ottaa voittojakin, mutta se ihan viimeinen polte on nähty. Uskon, että tämän kauden jälkeen Ogier sanoo MM-sarjalle bye-bye.

– Kun homma on hanskassa, kuski pystyy tekemään autossa ihan mitä tahansa ja kaikki onnistuu. Aina osuu kohdalleen. Se on jännä homma, että kun on siinä 110-prosenttisessa keskittymisessä, sitä jotenkin vain näkee kivet, ehtii väistämään ja kaikki toimii. Hermosto toimii niin, että pystyy toimimaan ihan uskomattomissakin tilanteissa. Mutta kun se viimeinen polte ja se jokin, mikä kaikilla huippu-urheilijoilla uransa parhaassa vaiheessa löytyy, putoaa pois, alkaa tulla pieniä virheitä, eikä sitä oikein itsekään tajua. Pystyy kyllä ajamaan helkkarin kovaa, mutta se sama rentous ei vain löydy, ja sitten tulee hölmöjä ulosajoja ja rengasrikkoja.

Riku Tahko

1. HYUNDAIN JÄSENTENVÄLISET

– Tänak–Neuville-miekkailu on mielenkiintoinen siinä mielessä, että meneekö se jommallakummalla ihon alle vai pystyvätkö he pitämään nämä ainakin nimellisesti miellyttävät välit, mikä nyt on ollut nähtävissä vielä tässä kauden alla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tuleeko siitä mitään?

– En kyllä usko. Tänakin tietäen: jos hän lähtee huonolla jalalla liikkeelle, hän myös antaa sen näkyä ja kuulua ja käyttää varmasti kaikki mahdolliset keinot hyväkseen, että pääsísi Neuvillen pään sisään. Ja jos taas Tänakilla menee hyvin ja Neuvillella huonosti, sitten alkaa Neuvillen itkeminen, että tiimi suosii Tänakia – ja Tänak käyttää sen sitten kahta kauheammin hyväkseen.

– En oikein näe skenaarioita, missä he olisivat veljiä keskenään koko kauden ajan. Siinä on kaksi niin vahvaa persoonaa, että jos jokin asia on mutkalla, he todellakin tuovat sen julki ja käyttävät sitä henkisessä sodankäynnissä hyväkseen. Molemmista on lisäksi paistanut turhautuminen jo monta vuotta, ja se ei yhtään auta asiaa.

2. PITÄÄKÖ ROVANPERÄN PÄÄTÖS?

– On mielenkiintoista nähdä, mitä Rovanperä ja Ogier tulevat tekemään. Kallen kohdalla on kiva nähdä paitsi se, mitä hän pystyy lähtöpaikka huomioon ottaen tekemään ja mitä muuta kikkailua on luvassa, myös se, mitkä kisat hän ajaa ja rupeaako niitä kisoja kertymään kauden aikana – ylipäätään mitä tuollaisella ohjelmalla pystyy tekemään.

– Ogierista taas on sukeltanut tässä viime aikoina. Hän on mennyt alaspäin, ja viime vuonna lapaset menivät lattiaan Kallen ylivoiman edessä. Oli motivaatio hukassa, ja ihmettelin, että hän lähti vielä leikkiin mukaan. Ilmeisesti palkkapussi on sitten sellainen, että se motivoi, jos ei mikään muu. Ogierin suunta on kuitenkin laskeva, ja turhautumisen merkit ovat olleet todella vahvoja – tuleeko siitä yhtään mitään?

Se voisi siis sittenkin olla Rovanperä, joka kuitenkin innostuu ajamaan mestaruudesta – eikä Ogier niin kuin esimerkiksi Esapekka Lappi on väläyttänyt?

– Voi olla, että Lapilla on tietoa, mitä meillä ei ole, mutta silti komppaisin enemmän Kallea. Jotenkin aistin somepreesensistä ja kaikesta muusta, että jo pelkästään se, kun Kalle sai sanottua, että nyt on pakko huilata, ja otti sen ajan ja on nyt jo huilannut, niin tuntuu, että vähän siellä rupeaa olemaan se fiilis, että nyt on saatu huilata ja ajaa jäärataa, pelata golfia ja tehdä kaikkea kivaa.

– Nyt kun Monte lähestyy, niin siellä ei ehkä enää pian olekaan se fiilis, että onpas kiva olla tässä kotona, vaan ruvetaan puremaan kynsinauhoja, että mukaan pitää perhana päästä. Kalle on varmasti kuin villi varsa, jos ja kun hän Ruotsiin lähtee. Uskon, että Kallen iässä palautuminen on nopeampaa kuin Sébastienin iässä. Perheellisenä miehenä voi olla ihan mukava huilata puoli vuotta, mutta parikymppiselle voi riittää se kahden viikon Thaimaan-loma, ja sen jälkeen rupeaa jo olemaan aika paljon virtaa pankissa.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

3. KAKKOSLUOKAN KÄRKITAISTELU

– WRC2-luokka tulee olemaan tosi jännä ja kovatasoinen. Se on ollut sitä jo monta vuotta, ja lisäksi EM-sarja sekä eri maiden paikalliset sarjat, joita Rally2:lla on ajettu, on ollut tosi kovatasoista. Nyt se keskittyy, ja se on ollut toiveena, että se keskittyisi. Se on mennyt koko ajan parempaan suuntaan, ja on kiva, että huippukuskit keskittävät voimansa WRC2:een eikä esimerkiksi EM-sarjaan tai johonkin muuhun, vaikka EM-sarjassakin on toki tosi kova taso. Vuosi tai pari sitten WRC2:ssa ajettiin vähän taktikoiden eri kisoja, osallistujia oli vähän ja kerättiin vain pisteitä, mutta nyt se vaakakuppi on kääntynyt niin, että WRC2:ssa pitää ajaa joka kisassa hampaat irvessä, jos siellä meinaa pärjätä.

Miten Toyotan uusi Rally2-auto tulee pärjäämään?

– Kaikista ennusmerkeistä näyttää siltä, että se olisi heti erittäin vahva. Ja uskon, että se myös on sitä. Koppa, johon se on tehty – geometria ja kori – oli valmis jo pitkään. Varmasti ne ongelmat, mitä sen kolmisylinterisen moottorin kanssa on ollut alussa ja kehitysprojektissa, on nyt voitettu.

– Citroën paransi valtavasti viime vuonna, Ford paransi Adrien Fourmaux’n avulla tosi paljon. Skoda oli RS:llään odotetun vahva heti alusta saakka, ja se on edelleen vahva. Nyt vielä Hyundai saa sen aeropaketin tässä kevään aikana julkaistua, niin siellä on vehkeet mintissä joka tiimissä. Ja se, mikä myös on tärkeää, niin jokaisella on niin sanottuja ammattikuskeja keihäänkärkenä. Siellä on uskallettu ja haluttu markkinoida Rally2:ta asiakastuotteena, mutta jokainen tiimi on myös palkannut ihan kärkijätkän, jolla saa tulosta aikaiseksi. Siitä tulee mielenkiintoinen ja kova taistelu.



Teemu Suninen

1. TOYOTA SAA PANNA PARASTAAN

– Odotan sitä, että Hyundai lähtisi haastamaan Toyotaa tallimestaruuspisteissä. Se, että Kalle ei aja koko kautta, on pieni miinus Toyotalle. Samaan aikaan Hyundailla Tänak–Neuville-kaksikko voi olla keräämässä hyvän potin. Toyotan riski voi myös olla se, jos sieltä rupeaa tulemaan rengasrikkoa tai muuta tekniikkamurhetta.

Hyundai on kuitenkin ilmoittanut tavoittelevansa ennen kaikkea kuljettajien mestaruutta, jota he eivät ole koskaan voittaneet?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ehkä he voivat siihen uskoa enemmän. He ovat haastaja-asemassa, eli eivät he ehkä voikaan lähteä niin, että otetaan molemmat, vaan otetaan jompikumpi. Tietysti kuljettajien mestaruus sieltä on puuttunut, ja sen saavuttaminen kuitenkin ehkä tarkoittaa sitä parasta pakettia.

2. HYUNDAIN JÄSENTENVÄLISET

– Minkälaisen taistelun me saamme nähdä Tänakin ja Neuvillen välillä? Neuville on ollut Hyundain ykköskuski, ja se on ihan satavarma, että Tänak tulee häntä horjuttamaan – parhaassa tapauksessa pistämään vähän päihinkin. Se voi olla, että siellä tapahtuu. Toki siellä on nyt kunnon tiimipäällikkö, mutta onhan siinä Cyrililläkin (Abiteboulilla) tekemistä.

Minkälainen mies Abiteboul on viimevuotisen Hyundai-kokemuksesi perusteella?

– Yleisesti ihan hyvä. Päällikköhän Cyril osaa olla, ja hän osaa myös ottaa ihmiset hyvin haltuun. Rallikokemusta tulee ajan myötä koko ajan lisää, joten sekin puoli varmasti paranee.

3. MIHIN MENET, MM-SARJA?