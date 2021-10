MM-rallin uusista autoista taas kädenvääntöä – Ott Tänak ärähti: "Se ei ole oikeanlainen asento ihmiselle, jolla on jalat"

Hybriditeknologialla varustetut Rally1-autot ovat kohdanneet etukäteen paljon vastustusta , ja nyt ilmoille on noussut kritiikkiä myös niiden sisätiloista.

Kartturit on totuttu näkemään istumassa nykyisissä WRC-autoissa kuljettajaa alempana, jotta heidän painopisteensä olisi autossa mahdollisimman alhaalla.

Kansainvälinen autoliitto FIA on kuitenkin huolestunut tästä seikasta uusien autojen kehitystyössä. FIA uskoo alempana istumisen olevan turvallisuusriski auton pohjaan tulevien iskujen takia. Se on muuttamassa kartturien istuinten sijaintia niin, että he istuisivat samalla korkeudella kuin kuljettajat.