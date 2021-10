Rallin MM-sarjan voimasuhteissa tapahtumassa merkittävä keikahdus? Thierry Neuvillen ja Sébastien Loebin lausunnoissa raju ristiriita: "Vetäkää siitä omat johtopäätöksenne"

Uudesta voimayksiköstä irtoaa hetkellisesti tehoa jopa 514 hevosvoiman (380+134) verran. Sähkömoottorin tarjoaman lisätehon käyttöä on kuitenkin rajoitettu, ja se on täysin automatisoitu. Tallit ohjelmoivat kuljettajilleen henkilökohtaiset moottorikartat kuljettajan ajotyyliä ja kunkin erikoiskokeen tarpeita vastaaviksi.

– Uskon, että olemme onnettomuuden sattuessa näissäkin autoissa melko hyvin turvassa huolimatta sähköyksiköstä ja kaikesta muusta, mitä meillä on ympärillämme. Autossa on vihreä ja punainen valo, josta näemme, onko autossa mahdollisesti jotain vaarallista.

Hyvä ajettavuus minimoi vaaralliset ulosajot

– Nykyiset WRC-autot ovat todella nopeita, ja vaikka uudet autot ovat yhtä lailla nopeita – lisätehon myötä hevosvoimia on jopa 500, mikä tuntuu autossa istuessa aika vakuuttavalta – mutta toisaalta autojen ajettavuus on viety: aerodynamiikkaa on poistettu, aktiivinen keskilukko on poistettu, läppävaihteet on poistettu, ja myös monet muut sellaiset asiat, jotka ovat auttaneet meitä kuljettajia pitämään auton hallinnassa, ovat poissa.