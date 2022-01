Toyota-tähti nauttii olostaan Suomessa – kehuu Jari-Matti Latvalaa yhdessä asiassa yli kaikkien muiden

– Jari-Matti on varmasti intohimoisin kaveri rallin suhteen, mitä tiedän. Hän on elänyt ja hengittänyt rallia koko elämänsä. Näiden kaikkien vuosien jälkeen hänen intonsa on jopa vain kasvanut entisestään. On tärkeää, että tiimissä on noin intohimoinen kaveri. Se puskee meitä kaikkia eteenpäin.