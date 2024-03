Kalle Rovanperältä ja kumppaneilta huutia FIAlle: "Sydämeeni sattuu"

FIAn suunnitelmista on käyty viime viikkoina kovaa keskustelua. Esimerkiksi ensi kauden sääntömuutokset lyödään lukkoon lopullisesti vasta kesäkuussa.

Tämän siirtymävaiheen on tarkoitus ulottua nykyisen luokittelusyklin loppuun, kauteen 2026, ja kaudelle 2027 odotetaan täysin uutta sääntöpakettia, jonka toivotaan tuovan mukanaan myös uusia autonvalmistajia.

– Juuri se on ollut ongelma. Tähän saakka ei ole ollut todellista suunnitelmaa, joten uudet tallit eivät ole tulleet mukaan. En ymmärrä tätä siirtymävaihetta.

– Sillä ei ole väliä, mitä kuljettajat sanovat. Kyse on enemmän siitä, että autonvalmistajat ovat tyytyväisiä. Nyt tässä toimitaan niitä autonvalmistajia vastaan, jotka roikkuvat lajissa mukana, mikä on outoa käytöstä, Hyundain Ott Tänak sanoo.

Tänakin tallikaveri Thierry Neuville on puhunut MM-sarjan uudistumistarpeesta kenties kaikkein voimakkaimmin. Belgialaisen reaktio nyt tehtyihin ehdotuksiin on sekin yhä vahva.

– Olen puhunut tästä monien ihmisten kanssa – kuljettajien, tallien jäsenten ja jopa joidenkin päätöksentekijöiden. He kaikki sanovat samaa: kukaan ei ymmärrä näitä muutoksia, mutta mitään ei silti tapahdu. Mielestäni FIAn suuntaan annetaan hyvin vähän painetta, Neuville sanoi Belgian ranskankielisen yleisradioyhtiön mukaan.

– En voi pakottaa heitä kommentoimaan asiaa medialle tai omalle tallilleen, jos he eivät halua tehdä niin, mutta kulissien takana on kuitenkin selvää, että he ovat kanssani samaa mieltä.