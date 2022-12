Kuolemantapaukset eivät jätä rauhaan Qatarin MM-kisoja – jo toinen toimittaja menehtyi kesken työtehtäviensä

Qatarilainen Khalid Al- Misslam kuoli äkkinäisesti uutisoidessaan FIFA:n jalkapallon MM-kisoja Qatarissa 2022, kirjoitti Qatarissa ilmestyvä englanninkielinen julkaisu The Gulf Times toissa päivänä.

Kaksi muuta Qatarissa ilmestyvää englanninkielistä lehteä, The Peninsula ja Qatar Tribune, eivät näytä uutisoineen maanmiehensä kuolemasta. Muuten MM-kisat ovat niidenkin sivuilla näyttävästi esillä.

Stadionilla ei ollut käsillä sydäniskuria

Lähettyviltä ei nimittäin löytynyt defibrillaattoria eli sydäniskuria. Tämä puute herätti arvostelua, sillä stadion on monin tavoin hyvin varusteltu vip-tiloja myöten.

Sateenkaaripaita oli melkein liikaa

T-paidallaan hän halusi osoittaa tukeaan seksuaalivähemmistöille, joiden kohtelu on ankaraa Qatarin lainsäädännössä.

Kisapomo tuohtui kuolemantapauskysymyksestä

– Meillä on hieno MM-turnaus. Ja sinä haluat puhua tästä juuri nyt. Kuolema on luonnollinen osa elämää, tapahtuu se töissä tai nukkuessa. Totta kai, työntekijä kuoli. Osanottomme hänen perheelleen. Silti on kummaa, että haluat kysyä juuri tästä heti aluksi, sanoi silminnähden tuohtunut MM-kisojen toimitusjohtaja uutistoimisto Reutersin toimittajalle viime torstaina.