Vaikka jouluna käytetään sähköä monella tapaa tavallista enemmän, kokonaiskuva ei ole niin raskas kuin voisi kuvitella.
Joulu on monelle vuoden odotetuin juhla: koti täyttyy ihmisistä, ruoantuoksuista, valosta ja lämmöstä.
Jos jouluna joku vie eniten sähköä, se löytyy keittiöstä ja saunasta.
– Uunit ja liedet ovat kuitenkin niin paljon päällä ja kylmäsäilytys siihen päälle. Tietysti jos on paljon porukkaa, niin sähkösauna on ehdottomasti kulutusta paljon nostava asia, kertoo Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen Huomenta Suomessa.
Kuitenkaan yksittäisen kinkun paistamisesta ei tarvitse olla huolissaan. Joulukinkun paistaminen kuluttaa sähköä tyypillisesti noin 2,5–3 kilowattituntia (kWh).
Viiden kilon kinkun kypsentäminen 120-asteisessa uunissa kestää noin kuusi tuntia. Sähkön hinnan ollessa normaali, paisto maksaa noin euron luokkaa.
Lue lisää: Vaikutukset sähkölaskuun: Paljonko joulukinkun paistaminen oikeasti maksaa?
Ei kulutuspiikkiä
Energiateollisuus ry:n asiantuntija Päivi Suur-Uskin mukaan vaikka sähkönkulutus joulun aikaan kasvaa, ei joulua silti nähdä sähköverkoissa huippukulutuksen aikana.
Syynä on se, että muu yhteiskunta hidastaa tahtia.
– Palveluissa ja teollisuudessa on pitkiä lomia, ja kulutus ajetaan tosi pieneen. Kotitalouksien osuus on kuitenkin vähäinen, Suur-Uski sanoo Huomenta Suomessa.