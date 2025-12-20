Vaikka jouluna käytetään sähköä monella tapaa tavallista enemmän, kokonaiskuva ei ole niin raskas kuin voisi kuvitella.

Joulu on monelle vuoden odotetuin juhla: koti täyttyy ihmisistä, ruoantuoksuista, valosta ja lämmöstä.

Jos jouluna joku vie eniten sähköä, se löytyy keittiöstä ja saunasta.

– Uunit ja liedet ovat kuitenkin niin paljon päällä ja kylmäsäilytys siihen päälle. Tietysti jos on paljon porukkaa, niin sähkösauna on ehdottomasti kulutusta paljon nostava asia, kertoo Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen Huomenta Suomessa.

Kuitenkaan yksittäisen kinkun paistamisesta ei tarvitse olla huolissaan. Joulukinkun paistaminen kuluttaa sähköä tyypillisesti noin 2,5–3 kilowattituntia (kWh).

Viiden kilon kinkun kypsentäminen 120-asteisessa uunissa kestää noin kuusi tuntia. Sähkön hinnan ollessa normaali, paisto maksaa noin euron luokkaa.

Ei kulutuspiikkiä

Energiateollisuus ry:n asiantuntija Päivi Suur-Uskin mukaan vaikka sähkönkulutus joulun aikaan kasvaa, ei joulua silti nähdä sähköverkoissa huippukulutuksen aikana.

Syynä on se, että muu yhteiskunta hidastaa tahtia.

– Palveluissa ja teollisuudessa on pitkiä lomia, ja kulutus ajetaan tosi pieneen. Kotitalouksien osuus on kuitenkin vähäinen, Suur-Uski sanoo Huomenta Suomessa.

Entä millä pienellä niksillä voi säästää joulun ajan sähkölaskussa? Katso koko keskustelu Huomenta Suomesta yllä olevalta videolta.

