Tiistain korkein hinta on 82 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on tänään vielä eilistäkin kalliimpaa.
Päivän verollinen keskihinta on runsaat 48 senttiä kilowattitunnilta, ilmenee Pörssisähkö.fi-sivustolta.
Päivän korkein varttihinta koetaan iltapäivällä heti kello viiden jälkeen, jolloin hinta kohoaa reiluun 82 senttiin kilowattitunnilta.
Hinnat pysyvät korkealla, koska Fingridin ennusteen mukaan tuulivoiman tuotanto olisi jäämässä vaatimattomaksi. Samalla kireiden pakkasten odotetaan jatkuvan.
