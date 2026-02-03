Suomessa pörssisähkön hinta laskee keskiviikkona tiistain päätähuimaavan korkeista lukemista.
Pörssisähkön keskihinta lähes puolittuu huomenna keskiviikkona tiistaihin verrattuna ja on noin 26 senttiä kilowattitunnilta.
Halvimmillaan sähkö on keskiviikkona illalla. Tuntihinnat putoavat iltakahdeksan jälkeen alle 20 senttiin.
Halvin tuntihinta on iltayhdestätoista puoleenyöhön, kun hinta on runsaat 13 senttiä kilowattitunnilta.
Halvin varttihinta on noin 11 senttiä, ja se ajoittuu samalle ajanjaksolle ennen puoltayötä.
Kalleinta sähkö on keskiviikkona aamulla. Korkein tuntihinta on aamukahdeksasta aamuyhdeksään, jolloin hinta kipuaa noin 40 senttiin.
Tuntihinnat pysyttelevät yli 30 sentissä koko aamun kello kuudesta puoleenpäivään saakka. Kallein varttihinta on ennen aamuseitsemää, kun hinta on noin 50 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on ollut viime päivinä Suomessa huomattavan kallista pakkasten, tyynen sään ja tuulivoimaloiden jäätymisen vuoksi.