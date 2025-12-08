Sähkökattilat, datakeskukset ja sähköautot ovat kääntäneet sähkönkulutuksen kasvuun.

Säästäkää sähköä. Tämä oli kantaverkkoyhtiö Fingridin viesti suomalaisille toissa talven alussa, kun pitkittynyt kylmä rintama oli nostanut sähkön kulutuksen korkealle. Tilanne oli poikkeuksellinen, ja Fingrid nosti hetkeksi valmiuttaan sähköniukkuuden takia.

Voiko sähköstä olla pulaa tänä talvena?

– Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna tilanne näyttää hyvältä, sanoo yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi Fingridistä.

Suuret vikatilanteet sähköntuotantolaitoksissa tai ulkomaan siirtoyhteyksissä voivat Kuivaniemen mukaan toki muuttaa tilannetta, mutta sään ei pitäisi päästä yllättämään.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaikka tulisi harvinaisen tyyni pakkasjakso – kuten tapahtui esimerkiksi vuoden 2024 alussa – niin sähkö silti riittäisi tänä talvena, hän arvioi STT:lle.

Samoilla linjoilla on Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Jos ei tule yllättäviä isoja vikoja tai enemmän kuin yksi vika kerrallaan, niin näyttää siltä, että kireästä pakkasesta ja kovastakin kysynnästä selvitään, Leskelä sanoo.

"Joustoa ydinvoimalan verran"

Kuivaniemen mukaan suomalaiset ovat viime vuosina oppineet säästämään sähköä tarvittaessa merkittävissä määrin. Tämä näkyy muun muassa niissä tilanteissa, kun pörssisähkön hinta on ollut korkealla.