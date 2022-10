"Toimii joillekin, mutta suurimmalle osalle ei" – asiantuntija vinkkaa, kuinka pitkän parisuhteen seksikirous selätetään

– Tieto siitä, mitä seksin aikana on seuraavaksi luvassa, toimii joillekin, mutta suurimmalle osalle ei. On tarpeeksi paha, että saa rakastella vain saman ihmisen kanssa, mutta saman asian tekeminen kerta toisensa jälkeen on seksuaalinen itsemurha, seksiasiantuntija lataa.