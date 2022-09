Mitä tehdä, jos himoitsee aviomiehen parasta ystävää? Näin kommentoi lukijaraati: "Jos et pääse ihastuksesta yli..."

"Himoitsen mieheni parasta ystävää ja tiedän, että tunne ei ole yksipuolinen. Olemme kumpikin naimisissa olevia. Tilanne on ollut samanlainen jo pitkään ja näemme säännöllisesti porukalla. Miten tämän asian kanssa voi elää, kun tunne ei laimene?" kysyy nimimerkki Naimisissa oleva nainen.

Näin raati vastasi

"Kai niitä tunteita voi olla ja tulla, toinen asia on, miten hoidat asian. Teetkö jotain sille vai annatko olla?" – Nainen, 34, avoliitossa

"Kerro suoraan asiasta miehellesi (avoimuus ja sen myötä avoin kommunikaatio ihastuksesta, tunteista ja himoista on elintärkeää ihmissuhteelle) ja tulkaa yhteisesti ajatukseen siitä, miten asiaa voisi ratkaista tai siihen voisi vaikuttaa." – Miesoletettu, 37, ihmissuhteessa

"Olisin vähän aikaa näkemättä kyseistä miestä, jospa tunteet laantuisivat pikkuhiljaa, keskity aviomieheesi jonkun aikaa, ja jos et pääse ihastuksesta yli, kannattaa keskustella siitä miehen ja aviomiehen kanssa." – Nainen, 22, parisuhteessa

"Jos tunne on molemminpuolinen, erotkaa puolisoistanne ja katsokaa, tuleeko teidän jutustanne oikeasti jotain. Itseään varten täällä eletään kuitenkin. Eihän tuossa ole mitään miettimistä." – Nainen, 40, sinkku

Moni ymmärtää sisimmässään, kun parisuhde on etenemässä huonoon suuntaan. Pappi ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä listaa suhteen hälytysmerkit.

"Omasta puolestani ystäväni kanssa saisi kyllä toteuttaa himojaan, kunhan hän ja hänen puolisonsakin on ok asian kanssa. Keskustelujahan tämä vaatii, että saa kunnialla maaliin ja hyvin luottamuksellisia suhteita ja tiedostavia ihmisiä. Ja riskejä on silti."

– Mies, 31, avoliitossa