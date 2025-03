Ero on sairaalloisen mustasukkaiselle maailmanloppu, joka voi johtaa lopulliseen tekoon – "Äärimmäisen yleistä"

Useiden Suomessa tapahtuvien henkirikosten motiivina on mustasukkaisuus, erityisesti, kun teot liittyvät parisuhteen päättymiseen.

Hiljattain on tapahtunut useampia henkirikoksia, joiden motiivina on ollut nimenomaan mustasukkaisuus.

Viime viikolla Kainuun käräjäoikeudessa luettiin murhasyyte miehelle, joka surmasi entisen puolisonsa Paltamossa marraskuussa. Teon motiivina oli mustasukkaisuus.

Myös paljon julkisuutta saaneen Janne Puhakan henkirikoksen taustalla vaikutti myös mustasukkaisuus, koska norjalainen Rolf Nordmo ei hyväksynyt Puhakan uutta suhdetta.

– On äärimmäisen yleistä, että mustasukkaisuus on henkirikoksen motiivina. Se liittyy parisuhteeseen, yleensä parisuhteen päättymiseen, mutta aika monessa tapauksessa taustalla on uhkailua jo parisuhteen aikana ja kenties väkivaltaa, joka sitten kiihtyy henkirikokseen, rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta toteaa Rikospaikassa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on tutkinut parisuhdetappoja. Tutkimuksen mukaan vuosina 2003–2018 naisiin kohdistuneissa henkirikoksissa peräti puolessa motiivina oli mustasukkaisuus. 30 prosentissa teoista oli mukana suunnitelmallisuutta.

Sairaalloisen mustasukkaiselle ero voi olla maailmanloppu

Rikospaikan Murharyhmässä keskustellaan tänään mustasukkaisuudesta henkirikosten ja muiden väkivaltarikosten motiivina.

– Valtaosassa tapauksista on jotain edeltävää väkivaltaa, mutta esimerkiksi Rolf Nordmon tapauksessa ei ollut sellaista. Tilastojen valossa vainoamisrikosten määrä näyttäisi olevan nousussa. Näkemykseni mukaan se muodostaa riskin, että joku näistä tilanteista kärjistyy vakavampiin väkivaltatekoihin, rikostarkastaja Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

– Yleisintä on, että on jotain uhkaa ja väkivaltaa ennen henkirikosta, mutta on meillä myös joitakin tapauksia, joissa jompikumpi osapuoli parisuhteesta on suunnitellut murhaa jo pidempään. Henkilö hankkii esimerkiksi netistä tietoa palkkatappajista. Nämä tapaukset ovat yleensä ylemmässä sosiaaliluokassa, joissa ei ole edellä käyvää toimintaa. Varmasti jokaiselle parisuhteen päättyminen on kova paikka, mutta jos on sairaalloisesti mustasukkainen henkilö, niin sehän on käytännössä melkein maailmanloppu, rikosylikomisario (evp.) Kari Tolvanen sanoo.

Vallila muistuttaa, että sairaalloisella mustasukkaisuudella ei ole mitään tekemistä rakkauden kanssa.

Kostoksi saatetaan surmata lapset

Kinnunen harmittelee, että liian usein käy niin, että parisuhteen osapuolet eivät hae apua tarpeeksi ajoissa.

– Ulkopuolinen apu saattaisi laukaista tilanteen, mutta jos sitä ei haeta, se voi kärjistyä raakaan väkivaltaan.

Tolvasen mukaan mustasukkaisuusmurhat eivät kohdistu välttämättä pelkästään puolisoon, vaan laajemminkin perheeseen.

– Teko saattaa kohdistua myös perheen lapsiin. Sitä kautta kostetaan asioita eloon jäävälle puolisolle, koska monesti se, joka murhaa perheensä, murhaa myös itsensä. Tällaisissa tapauksissa saattaa löytyä paljonkin mustasukkaisuusmotiiveja. Käytetään lapsia koston välineenä.

Vallila muistuttaa, että onneksi läheskään kaikki uhkailut eivät johda tekoihin.

– Meillä on todella paljon sellaisia tapauksia, että uhataan ja vainotaan, mutta se ei koskaan ylly väkivallaksi. Onneksi aika murto-osa johtaa henkirikokseen.

Esimerkiksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on ollut tutkinnassa kymmenittäin vainoamistapauksia viime vuosilta, mutta vain muutamia henkirikoksia, joiden motiivina on ollut mustasukkaisuus.

