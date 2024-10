Psykologi kertoo, millainen keino tepsii mustasukkaisuuteen paremmin kuin rajoittaminen

Kun otetaan katsaus suomalaiseen rikoshistoriaan, on mustasukkaisuus toiseksi yleisin syy rikosten takana. Pelkkänä tunteena se on kuitenkin harmiton.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita kertoo mustasukkaisuuden tunteen syntyvän silloin, kun ihminen kokee, että hänelle tärkeä ihmissuhde on uhattuna.

– Mustasukkaisuus on toimivaa silloin, kun se syntyy oikeassa tilanteessa, on oikean mittainen ja kestää vaan sen hetken. Päälle jäävät tunneongelmat ovat niitä hankalampia, hän kertoo.

– Jos tätä tarvitsevuutta mustasukkaisuuden alla on vaikea tunnistaa, alkaa se muuttua hieman hankalammaksi.

Mustasukkaisuutta koetaan eri tavoin

Lisäksi kokemukseen vaikuttaa vanhemmilta saatu malli ja aiemmat parisuhteet. Elämänpolun myötä ihmiselle muodostuu tietynlainen tapa, jolla hän on oppinut ilmaisemaan rakkautta, siis rakkauden kieli.

– Joillain on enemmän käsitys, että mustasukkaisuus on tärkeä osa rakkautta, mutta ei kaikilla. Nämä liittyvät myös oppimishistoriaan, joka meille on pitkin matkaa syntynyt.