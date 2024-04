Miten säästää auton rengaskuluissa? Lue ammattilaisen vinkit ja vältä virheet – "Saattaa vaurioittaa pysyvästi"

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten voi säästää rengaskuluissa turvallisuudesta tinkimättä?



Vastaus: Nykyautoissa pyöräkoot kasvavat. Isot vanteet ovat näyttävät, mutta ilmiön nurja puoli ovat kasvaneet rengaskustannukset. Ennen auton ostopäätöstä kannattaakin selvittää, mitä maksaa sen rengassarjan uusiminen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mikäli hankittavaan autoon tarvitaan toinen rengassarja tai sen mukana tulevat renkaat ovat vaihtokunnossa, on rengassarjan uusimiskustannus syytä huomioida sorvattaessa kauppahintaa kohdalleen. Myyjän luvatessa hankkia autoon uuden rengassarjan, kannattaa etukäteen sopia tarkat speksit sen suhteen (rengasmerkki ja -malli, rengaskoko, nastat vai kitkat jne.). Jos näistä ei sovita kirjallisesti ennen kaupantekoa, pyrkii myyjä usein maksimoimaan katteensa ja hankkii todennäköisesti mahdollisimman edulliset renkaat.



Puolueettomista testituloksista saa yleensä hyvää osviittaa järkevän rengassarjan ostoon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Huonoilla renkailla ajaminen on väärä tapa säästää

Rengassarjan kallis hinta saattaa saada autonkäyttäjän ajamaan samalla rengassarjalla pidempään kuin olisi järkevää.

Olennaista on pitää mielessä, että vaikka lain vaatima minimiurasyvyys kesärenkaalle on 1,6 mm, ovat useat testit osoittaneet renkaan vesiliirtoherkkyyden kasvavan olennaisesti urasyvyyden pudotessa alle neljän millin.

Myös renkaan ikä vaikuttaa sen ominaisuuksiin. Mikäli renkaalla on ajettu kuusi ajokautta tai sen valmistamisesta on kulunut yli 10 vuotta, on sen uusimista syytä alkaa harkita, vaikka urasyvyyttä vielä olisikin riittävästi.

Renkaat ovat keskeinen turvallisuustekijä, joiden avulla hoidetaan auton kiihdyttäminen, ohjaaminen ja jarruttaminen. Myös useiden auton aktiivisten turvavarusteiden toiminta perustuu renkaan ja tienpinnan väliseen pitoon. Esimerkkeinä näistä voisi mainita ajonvakautusjärjestelmän, kaista-avustimen ja automaattisen hätäjarrutuksen. Sanomattakin on selvää, että turvallisuudesta ei kannata tinkiä.

Eturenkaat taakse – takarenkaat eteen

Sen sijaan, että säästöä hakee tinkimällä renkaiden laadusta tai lykkäämällä rengassarjan uusimista, kannattaa kiinnittää huomiota niiden käyttöön ja tasaiseen kuluttamiseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos auton etu- ja takarenkaat ovat keskenään samankokoiset, kannattaa niiden paikkaa vaihtaa säännöllisesti, vähintään 8 000 – 10 000 km:n välein. Käytännössä monen autoilijan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että renkaiden paikat vaihdetaan kausivaihtojen yhteydessä eli tänä keväänä viime kesän eturenkaat asennetaan auton takapäähän ja vastaavasti viime kesän takarenkaat etupäähän, renkaiden pyörimissuuntaa muuttamatta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mikäli autossa on kaksi selkeästi kuluneempaa rengasta (kulutuspinnassa eroa 2 mm tai enemmän), on paremmat renkaat asennettava auton vetotavasta riippumatta aina takapäähän. Jos renkaat asennetaan ohjeistuksen vastaisesti eli selkeästi huonommat auton takapäähän, murtuu pito ajossa ensin takapäästä. Tällöin auto lähtee herkästi sivuluisuun. Ilmiö on vastaava kuin vauhdissa nykäisisi takarenkaisiin vaikuttavasta seisontajarrusta.

Joissakin nelivetoisissa autoissa saatetaan käyttöohjekirjassa ohjeistaa laittamaan paremmat renkaat aina auton etupäähän, jotta nelivetojärjestelmä ei vaurioituisi. Teknisesti asia on varmasti näin. Pidän ohjetta kuitenkin turvallisuusmielessä varsin vaarallisena, sillä nelivetoautoonkin pätevät pidon murtuessa samat lainalaisuudet, joita aiemmin tässä jutussa kuvasin.

Tällaisissa autoissa onkin ensiarvoisen tärkeää, että rengassarja pidetään mahdollisimman tasalaatuisena koko sen käyttöiän.

Kuluttamalla rengassarjan tasaisesti saattaa sillä hyvinkin ajaa turvallisesti jopa kokonaisen ajokauden pidempään verrattuna siihen, että asiaan ei kiinnittäisi minkäänlaista huomiota. Tasainen kuluttaminen edellyttää renkaiden paikkojen merkitsemistä otettaessa niitä pois auton alta sekä näiden merkintöjen huomioimista siinä vaiheessa, kun pyörää aletaan taas asentaa autoon.

Autonkäyttö-, ajo- ja pysäköintitapa

Renkaiden kulumisnopeuteen vaikuttavat olennaisesti myös kuljettajan autonkäyttö- ja ajotavat.

Rengaspaineet tulisi tarkastaa säännöllisesti paitsi kausivaihtojen yhteydessä, myös ajokauden aikana. Sopiva tarkastusväli on kerran kuukaudessa sekä aina, kun kuormausta olennaisesti muutetaan. Autonvalmistajathan ovat usein määritelleet eri paineet pienelle ja vähän isommalle kuormalle.

Myös yksittäisten renkaiden kulumista – tai oikeastaan kulumisen tasaisuutta – kannattaa seurata aktiivisesti. On normaalia, että vetävä rengas kuluu nopeammin keskeltä ja vapaasti pyörivä reunoilta. Jos kuitenkin renkaan kulutuspinnan jompikumpi reuna alkaa kulua selvästi toista nopeammin, ovat auton pyöränkulmat pielessä. Tällöin on tärkeää ensin selvittää syy (usein kulunut nivel tai pusla) kulmien muuttumiselle. Kun varsinainen vika on korjattu, voidaan kulmat sitten säätää kohdilleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ajotavan osalta on olennaista välttää voimakkaita kiihdytyksiä, jarrutuksia ja nopeaa kaarreajoa. Kuljettajan tulisi myös välttää renkaiden osumista teräviin esineisiin, routakuoppiin tai reunakiviin.