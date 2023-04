Pelkkä renkaanvaihto ei riitä – älä laiminlyö tärkeitä toimenpiteitä: "Vahingot jäävät autoilijan itsensä kärsittäviksi"

Kysymys: Mitä kaikkea renkaanvaihdon jälkeen täytyy vielä muistaa tehdä?

Vastaus: Huolehtimalla renkaista ja vanteista – olivat ne sitten auton alla tai varastossa – säästää rahaa ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Rengaspaineet vaikuttavat polttoaineenkulutukseen ja auton hallintaan erityisesti ennalta odottamattomissa tilanteissa.

Paineet pitää tarkastaa aina renkaiden kausivaihdon yhteydessä. Tämän lisäksi on tärkeää, että tarkastuksia tehdään säännöllisesti myös ajokauden aikana. Hyvä nyrkkisääntö on, että paineet tulisi tarkastaa noin kuukauden välein sekä aina silloin, kun auton kuormausta olennaisesti muutetaan. Autonvalmistaja on pääsääntöisesti määritellyt erikseen paineet pienelle ja isolle kuormalle.

Mikäli autossa on varapyörä, on myös sen paine syytä tarkastaa ainakin pyörien kausivaihtojen ja auton määräaikaishuoltojen yhteydessä. Varapyörästä ei ole apua, jos se on lähes tyhjä silloin, kun sitä tarvittaisiin.

Talvirenkaiden pesu ja säilytys

Ennen varastoimista pyörät on syytä pestä huolellisesti. Samalla kannattaa poistaa helposti irrotettavissa olevat kivet ja sepelin murut renkaiden urista ja lamelleista sekä tarkastaa niiden urasyvyys ja muu kunto. Näin itselle muodostuu käsitys siitä, onko kyseiset renkaat syytä uusia ennen seuraavan ajokauden alkua. Jos on, ehtii homman hoitamaan jo kesäkauden aikana valmiiksi, kaikessa rauhassa.

Pesun jälkeen pyörät tulisi säilöä kuivaan ja hyvällä ilmanvaihdolla varustettuun tilaan. Yli 25 asteen tai alle nollan asteen lämpötiloissa renkaita ei saa säilyttää, jotta kumin ominaisuudet eivät heikenny ja renkaan käyttöikä lyhene.

Renkaat tulisi myös suojata suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta keinovalolta, koska UV-säteily heikentää niiden ominaisuuksia. Myös öljy, rasva ja erilaiset liuottimet ovat haitaksi renkaille, joten kosketuksia niiden kanssa tulee välttää.

Varastoinnin aikana renkaisiin ei saa kohdistua pistoja, vääntöä tai puristusta. Siksi onkin tärkeää, että vaakatasossa säilytettäessä pinotaan pinoon korkeintaan yhden auton renkaat. Renkaiden alle jäävän lattiapinnan tulee olla puhdas, kuten kaikkien varastoitavien pyörienkin. Esimerkiksi lattialle tai renkaiden väliin jäänyt terävä hiekoitussepelin murunen saattaa tehdä pahan piston renkaan kylkeen, kun koko rengassarjan paino on sen päällä.

Rengaspaineita on järkevää nostaa varastoinnin ajaksi. Varastointipaineet voivat olla jopa hieman (0,3 bar) autonvalmistajan suosittelemia korkeammat. Tällöin syksyllä paineet ovat todennäköisesti lähellä suosituspaineita, joten lähimmälle paineidentarkastuspisteelle ei tarvitse ajella vajaapaineisin renkain. Ajokauden alkaessa paineet taas sitten palautetaan autonvalmistajan ohjeistuksen mukaisiksi.

Jos itseltä löytyy edellä kuvatut kriteerit täyttävä säilytystila, on vielä syytä varmistaa, kieltääkö esimerkiksi taloyhtiö renkaiden säilyttämisen. Monessa häkkivarastossa renkaiden säilytys on paloturvallisuussyistä kielletty. Häkkivarastoissa renkaat ovat myös alttiina varkaille, ikään kuin näyteikkunassa, varsin heppoisten lukkojen ja verkkojen takana.

Pyöriä ei myöskään kannata jättää lyhyeksikään aikaa pihalle tai autokatokseen, joissa ne ovat varsin hyvin näkyvillä ja helposti tai nopeasti pitkäkyntisten saatavilla.

Rengashotelli on hyvä vaihtoehto, jos itseltä ei löydy säilytykseen soveltuvaa, turvallista tilaa. Usein myös pyörien pesu kuuluu rengashotellin kausihintaan. Ennen renkaiden jättöä rengashotelliin, kannattaa jokaisesta renkaasta mitata urasyvyys, tarkastaa renkaan kyljestä sen valmistusajankohta sekä kiinnittää huomiota siihen, onko kulutuspinta kulunut tasaisesti.

Tiedot suosittelen kirjoittamaan muistiin ja ottamaan myös kuvat renkaista ja vanteista. Loppukesästä tai alkusyksyllä monet rengasliikkeet soittelevat hotelliasiakkailleen ja kaupittelevat uusia renkaita. Tällöin päätöksentekoa helpottaa, kun itsellä on tarkka mielikuva varastossa olevien renkaiden kunnosta. Näin uusia renkaita ei tule hankittua tarpeettoman aikaisin.

Dokumentaatio auttaa myös varmistamaan, että autoon syksyllä vaihdetaan varmasti oikeat pyörät alle. Tämäkään ei välttämättä ole itsestäänselvyys kausivaihtohärdellin ollessa käsillä.

Lukkopulttien avain ja vararenkaiden kiinnittämiseen soveltuvat pultit tai mutterit

Mikäli auton pyörissä on käytössä lukkopultteja tai -muttereita, on syytä huolehtia, että mukana kulkee myös niiden avaamiseen tarvittava erikoistyökalu. Sitä tarvitaan mahdollisen rengasrikon sattuessa tai huoltojen ja korjausten yhteydessä.

Jos autossa on varapyörä, on huolehdittava myös siitä, että mukana on sen kiinnittämiseen soveltuvat pultit tai mutterit. Esimerkiksi tarvikealumiinivanteiden pultit tai mutterit eivät välttämättä sovellu alkuperäisen varapyörän kiinnittämiseen, koska pulttien pituudessa tai kartio-osan muodossa saattaa olla eroja. Vääränlaisten pulttien tai muttereiden käyttö voi johtaa renkaan irtoamiseen.

Jälkikiristys 150–200 kilometrin ajon jälkeen

Pyörien jälkikiristys on tehtävä noin 150–200 kilometrin ajon jälkeen. Jälkikiristyksen voi tehdä momenttiavaimella itse tai vaihtoehtoisesti pyörähtää rengasliikkeessä. Yleensä rengasliikkeissä jälkikiristys kuuluu renkaanvaihdon hintaan.

Renkaanvaihdon yhteydessä vanteen ja pyörännavan väliin saattaa huolellisuudesta huolimatta päästä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Autolla ajettaessa hiekanmurut vähitellen hienontuvat ja putoavat pois vanteen ja pyörännavan välistä. Tällöin mutterit tai pultit löystyvät ja lopulta pyörä irtoaa.

Artikkeli jatkuu videon alla.

3:40 Älä laiminlyö pyörien jälkikiristystä.

Autoliittoon tulee joka vuosi renkaanvaihtoaikaan kyselyitä, että kenen vastuulla on, kun rengas irtosi. Jos jälkikiristys on rengasliikkeen kehotuksesta huolimatta laiminlyöty, jäävät vahingot autoilijan itsensä kärsittäviksi.

Jälkikiristys oikeaan kireyteen momenttiavaimella on siis tärkeä toimenpide, jota ei pidä unohtaa, riippumatta siitä, onko renkaat vaihdettu kotona vai rengasliikkeessä.

Tarve jälkikiristykselle saattaa tulla myös huollon tai korjaamokäynnin jälkeen, jos jokin renkaista on jouduttu irrottamaan.

Renkaiden kunnon tarkkailu myös ajokauden aikana

Renkaiden kulumista on syytä seurata säännöllisesti myös ajokauden aikana. Helppo tapa tarkastaa erityisesti eturenkaiden urasyvyys, on kääntää ohjaus ääriasentoon ja mitata kulutuspinnan urasyvyys tähän tarkoitukseen tarkoitetulla mittarilla.

Vaikka laki edellyttää renkaiden kulutuspinnan urasyvyydeksi vähintään 1,6 milliä, on renkaat syytä uusia jo aiemmin. Jos kulutuspinnan pääurien syvyys on vähemmän kuin neljä millimetriä, heikkenee renkaiden vedenpoistokyky ja vesiliirron riski kasvaa olennaisesti.

Samalla, kun mittaa renkaan urasyvyyttä, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko rengas kulunut tasaisesti. Jos rengas kuluu selkeästi enemmän kulutuspinnan jommastakummasta reunasta, on syytä selvittää, mistä tämä johtuu.

Pyöränkulmien muuttumisen taustalla on yleensä joku selkeä vika, joka on korjattava tai korjautettava ja sen jälkeen käytettävä auto nelipyöräsuuntauksessa.

Renkaiden paikkaa vaihtamalla pidentää niiden käyttöikää

Jotta alla oleva rengassarja kuluisi tasaisesti, kannattaa etu- ja takarenkaiden paikkaa vaihtaa säännöllisesti, renkaan pyörimissuuntaa muuntamatta. Toimenpiteen edellytyksenä toki on, että auton etu- ja takarenkaat ovat samankokoiset.

Vähemmän ajavalle riittää, että edellä kuvattu toimenpide tehdään aina renkaiden kausivaihtojen yhteydessä. Enemmän ajavien kannattaa harkita renkaiden paikkojen vaihtoa myös ajokauden aikana, noin 8 000–10 000 kilometrin välein.

Tällä pienellä vaivalla rengassarja saadaan pidettyä tasalaatuisena loppuun saakka ja sillä saattaa pystyä ajamaan jopa yhden ajokauden pidempään ennen uusimistarvetta.