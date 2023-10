Moni autoilija on silmäillyt kesärenkaiden kuntoa viimeksi keväällä niiden alle vaihtamisen yhteydessä – jos silloinkaan. Kesän aikana kilometrejä on saattanut kertyä hyvinkin paljon ja ne näkyvät väistämättä myös renkaissa – kulumisena.

Usein rengasliikkeistä soitellaan talvikaudella hotelliasiakkaille ja tarjotaan uusia kesärenkaita säilössä olevien tilalle. Tällöin on apua siitä, että itsellä on selkeä muistikuva säilössä olevan rengassarjan kunnosta. Näin renkaita ei tule jätettyä uusimatta, jos tarve on todellinen – tai vastaavasti uusittua tarpeettoman aikaisin.