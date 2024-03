Pitääkö renkaat jo vaihtaa? Ammattimies vastaa

Omat liikkumistarpeet syytä huomioida

Olennaista on huomata, että Suomi on pitkä maa ja keliolosuhteet ovat täysin erilaiset sen eri päissä. Jos esimerkiksi lähiviikkoina, huhtikuun alkupuolella, on tarkoitus suunnata Lappiin tai Kainuuseen, ei tällaiselle matkalle pidä missään nimessä lähteä kesärenkain.