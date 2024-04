Poliisi jyrähtää: Ei kesärenkailla liikenteeseen – sakkoakin saa

Helsingin alueella on ollut keskiviikkoaamun aikana useita liikenneonnettomuuksia, joissa on ollut osallisina kesärenkain liikenteessä olleita ajoneuvoja.

Ajokeli on tänä aamuna ollut erittäin huono laajalti maan etelä- ja itäosassa lumisateen vuoksi , sanotaan myös Ilmatieteen laitokselta.

Poliisi muistuttaa myös, että talvirenkaita on käytettävä kelin mukaan.

Myös ylikomisario, Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein painottaa, että autot joissa on kesärenkaat alla on tänään jätettävä kotiin, sillä keli on sen verran liukas.