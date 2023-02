Miten saada asunto myydyksi ostajan markkinoilla? – "Myyjä voi konkreettisesti vaivannäöllä vaikuttaa siihen, tarttuuko mahdollinen ostaja asuntoon"

Suomen asuntokaupassa on siirrytty ostajan markkinoihin. Tämä tarkoittaa, että myynnissä on paljon asuntoja, mutta kauppoja tehdään niukasti suhteutettuna niiden lukumäärään. Oikotie muistuttaakin tiedotteessaan, että asunnon saaminen kaupaksi on tällä hetkellä aiempaa kinkkisempää. Asuntoaan myyvän kannattaakin todella panostaa myymiseen, jos kotinsa mielii saada kaupaksi.