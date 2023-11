Asuntomarkkinat ovat yhä jumissa, mutta yhdessä yllättävässä ryhmässä näkyy piristymistä

Asuntomarkkinoiden yhtälö on tällä hetkellä vaikea. Korkojen nousu on pysähtynyt, mutta asunnon ostajan lainakulut ovat edelleen aivan toisella tasolla kuin vielä pari vuotta sitten.

Lappeenrannassa muutos alkoi jo yli kolme vuotta sitten

Talouden yleisellä epävarmuudella on usein hidastava vaikutus asuntomarkkinoilla, sillä kuluttajat alkavat herkästi lykätä isoja ostopäätöksiä. Näkyykö viime aikojen levottomuus Suomen rajoilla esimerkiksi Lappeenrannassa, josta Nuijamaan raja-asemalle on alle 30 kilometrin matka?

Hallituksen esityksen mukaan ensiasunnon ostajien verovapaus on poistumassa vuodenvaihteessa. Veroetu on erityisen suuri kiinteistökaupassa, jossa varainsiirtoveroa maksetaan veromuutoksen jälkeenkin kolme prosenttia kauppahinnasta.

Kehyskuntien kiinnostus kasvaa pääkaupunkiseudulla

– Toisaalta nyt halutaan ottaa hyvin maltillisia lainoja. Jos ensiasunnon ostajat ovat yhden hengen talouksia, niin tietysti yksiöt ja kaksiot kiinnostavat eniten. Mutta myös pienissä kiinteistöissä näkyy ensiasunnon ostajia asiakkaina. Se on ymmärrettävää, sillä verosäästö on vielä tällä hetkellä käytännössä kaksinkertainen asunto-osakkeeseen verrattuna, Valkeinen toteaa.

Mitä tapahtuu asuntomarkkinalla ensi vuonna?

Monella ensiasunnon ostajalla on nyt kiire löytää sopiva asunto tai kiinteistö, sillä ensiasunnon ostajan verovapaus on poistumassa ensi vuoden alussa.

Mikä sitten on asunnon oikea hinta nykyisessä markkinatilanteessa?

Bo LKV:n Valkeinen on huomannut saman ilmiön käytännössä, josta ekonomistit ovat toistuvasti muistuttaneet: nyt on ostajan markkinat. Tärkeintä hintaa määritellessä on pystyä perustelemaan ostajalle, miksi asunnon arvo on se mitä siitä pyydetään.